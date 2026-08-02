명목 집값 상승세, 노르웨이 절반 수준

실질 집값 24개국 중 23위…서울 상위 5% 집값, 46개국 중 2위

뉴스1

전국 혹은 서울 전체 지역 평균 집값을 비교하면 한국의 상승률은 하위권이지만, 서울 상위 5% 고가 주택 가격은 세계 주요 도시 중에서도 최상위권 상승률을 보인 것으로 나타났다. 서울 강남 3구·한강 벨트 등 고가 주택과 나머지 서울 지역, 비수도권 주택 간 가격 양극화가 빚어지고 있다는 분석이 나온다.2일 국회 미래연구원의 '자산 불평등과 보유세 중장기 개편 과제' 보고서에 따르면, 국제결제은행(BIS)의 명목 주택가격 지수 분석 결과 한국의 전국 주택 가격은 2003년부터 2023년까지 약 1.56배, 서울은 1.74배 상승했다. 같은 기간 미국(2.8배), 캐나다(3.1배), 노르웨이(3.4배), 독일 베를린(3.9배), 노르웨이 오슬로권(4.1배) 등과 비교하면 한국·서울의 집값 상승세는 안정적인 편이다.물가 상승을 배제한 경제협력개발기구(OECD)의 실질 주택가격지수(RHPI)에서도 한국은 2000년 대비 2024년 1.2배 상승에 그쳐 OECD 평균(1.6배)을 밑돌았다. 조사 대상 24개국 중 캐나다가 2.9배로 가장 가팔랐고, 호주·미국·영국도 1.8∼2.6배 상승했다. 2024년 지수 기준으로 한국은 핀란드에 이어 두 번째로 낮은 상승률을 기록했다.반면 서울의 고가 주택으로 한정하면 결과는 정반대였다.영국 부동산 컨설팅기업 나이트 프랭크의 PGCI(Prime Global Cities Index) 보고서에 따르면, 작년 3분기 서울의 고가 주택(가격 상위 5%) 가격은 1년 전보다 25.2% 올라 세계 46개 도시 중 일본 도쿄(55.9%)에 이어 2위를 기록했다. 이는 46개 도시 평균 상승률(2.5%)의 약 10배에 달하는 수치다. 3위인 인도 벵갈루루(9.2%)부터는 상승률이 한 자릿수에 그쳤다. 최근 5년간 누적 상승률에서도 서울은 80.9%로 아랍에미리트 두바이(224.3%), 도쿄(115.0%), 필리핀 마닐라(81.0%)에 이어 4위였다.이 같은 지표 간 격차는 한국의 집값 상승이 강남 3구·한강 벨트 등 일부 고가 주택에 집중돼 있기 때문으로 분석됐다.나이트 프랭크는 OECD·BIS와 달리 공인 통계기관은 아니지만, 전국·서울 평균이 아닌 상위 가격 주택만을 대상으로 통계를 산출해 비수도권 부진에 따른 '평균의 함정'을 피하고 한국 주택시장의 특징을 더 잘 반영할 수 있다는 평가다.또한 OECD·BIS 통계의 기반이 되는 한국부동산원의 '전국주택가격동향조사'는 표본주택의 거래 사례를 바탕으로 가격을 평가해, 실거래 자료를 활용하지 않아 시장 급변기의 가격을 민감하게 반영하지 못하는 한계가 있다는 지적도 나온다.이선화 국회 미래연구원 선임연구위원은 "서울의 경우 주택시장 양극화가 극심해 고가 주택과 일반주택 간 가격 상승 괴리가 클 수 있다"며, OECD·BIS 통계가 실거래가 아닌 표본조사 방식을 적용하는 만큼 "서울의 주택 가격이 2024∼2025년 급등했는데, 이를 포착하지 못했을 가능성이 있다"고 설명했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com