김동관 한화그룹 부회장. 사진=한화그룹

김동관 한화그룹 수석부회장이 한화솔루션의 대규모 유상증자에 참여해 지분을 확대했다.한화솔루션은 김 수석부회장이 지난 7월 31일 구주주 유상증자(초과 청약)를 통해 보통주 2만3153주를 취득했다고 3일 공시했다. 주당 취득 단가는 2만2100원으로, 총 투자 규모는 약 5억원대다.이번 신주 취득은 한화솔루션의 1조7000억원 규모 유상증자 절차의 일환이다.이번 신주 취득으로 김 수석부회장의 보유 보통주는 기존 8만1400주에서 10만4553주로 늘어났다.다만, 유상증자에 따라 한화솔루션의 전체 발행주식 총수가 대폭 증가하면서 지분율은 기존과 동일한 0.05%를 유지했다.최대주주인 ㈜한화 역시 이번 유상증자에 참여해 보유 주식 수가 8035만7854주로 늘어났으나, 주식 총수 증가 영향으로 지분율은 기존 36.15%에서 35.61%로 조정됐다.업계에서는 이번 오너 일가의 유상증자 참여가 1조원이 넘는 대규모 자금 조달을 앞두고 주주 가치 제고와 책임 경영을 강화하려는 포석으로 풀이하고 있다.한화솔루션은 이번 유상증자로 확보한 재원을 미국 태양광 통합 생산기지인 '솔라 허브' 등 핵심 시설 투자와 재무구조 개선에 투입할 계획이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com