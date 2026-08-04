대우건설 을지로 사옥. 사진=대우건설

대우건설은 올해 상반기 수익성이 큰 폭으로 개선된 데 힘입어 연간 신규 수주 목표를 기존 18조원에서 27조원으로 50% 상향 조정했다.대우건설은 4일 연결 기준 올해 상반기 잠정 실적을 집계한 결과 매출 3조9949억원, 영업이익 4879억원, 당기순이익 3630억원을 기록했다고 밝혔다.매출은 지난해 같은 기간(4조3500억원)보다 8.2% 감소했다. 사업 부문별 매출은 건축사업부문 2조6656억원, 토목사업부문 7433억원, 플랜트사업부문 5115억원, 기타 연결 종속부문 745억원이다.반면 수익성은 크게 개선됐다. 영업이익은 전년 동기(2335억원) 대비 109.0% 증가했고, 당기순이익도 전년 동기(150억원)보다 큰 폭으로 늘었다. 영업이익률은 지난해 상반기 5.4%에서 올해 상반기 12.2%로 두 배 이상 상승했다.대우건설은 진행 중인 현장 수 감소로 매출은 다소 줄었지만 원가율 안정화와 건축사업부문의 수익성 개선이 실적을 견인했다고 설명했다.수주 실적도 개선됐다. 상반기 신규 수주는 7조1285억원으로 지난해 같은 기간(5조8224억원)보다 22.4% 증가했다. 성남 신흥3구역 재개발(1조2687억원), 천안 성정동 공동주택(4143억원), 성남 제3판교테크노밸리(3837억원) 등 국내 건축사업을 중심으로 수주를 확대했다.상반기 말 기준 수주잔고는 53조4019억원으로 연간 매출액 기준 약 6.6년 치 일감을 확보했다.대우건설은 연초 제시했던 올해 신규 수주 목표를 기존 18조원에서 27조원으로 상향 조정했다. 해외 대형 프로젝트 수주 가능성이 높아진 점을 반영한 결정이다.회사는 원전과 액화천연가스(LNG) 분야의 경쟁력을 바탕으로 국내외 시장 공략을 강화하는 한편 미래 에너지 인프라, 해외 도시개발, 데이터센터, 도시정비사업 등 고부가가치 사업을 확대해 사업 포트폴리오를 다각화할 계획이다.대우건설 관계자는 “파푸아뉴기니 LNG와 모잠비크 로부마(Rovuma) LNG 등 대형 프로젝트의 수주 가능성이 가시화되면서 연간 신규 수주 목표를 상향했다”며 “양질의 수주 확대와 철저한 리스크 관리를 통해 올해 목표를 초과 달성할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.김태림 기자 tae@hankyung.com