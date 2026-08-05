호르무즈 해협 개방 ‘초안 회람’

진입은 이란, 출로는 오만

사진=연합뉴스

미국과 이란 간 호르무즈 해협 개방을 위한 협상이 급물살을 타며 잠재적 합의 초안이 회람되고 있다.중재국들의 밀착 조율 속에서 미국 고위 당국자들도 잇따라 낙관적인 전망을 내놓고 있다.4일(현지시간) 블룸버그와 CNN 등에 따르면 마제드 알 안사리 카타르 외무부 대변인은 이날 기자들을 만나 미국과 이란 간 갈등 해소 노력이 매우 진전된 단계에 있으며 잠재적 합의를 담은 초안이 회람중이라고 밝혔다.카타르 오만 등 역내 국가들과 긴밀히 협력해 양측의 대화를 촉진하고 있다.미국측도 조만간 가시적인 결과가 나올 것으로 기대하고 있다. 마코 루비오 미 국무장관은 “단기적으로 더 많은 선박이 안전하게 호르무즈 해협을 통과할 수 있는 방안을 두고 협상이 진전되고 있다”며 “조만간 합의가 이뤄지길 바란다”고 밝혔다.스콧 베선트 미 재무장관도 이날 CNBC와의 인터뷰에서 “오늘이나 내일 호르무즈 해협 개방에 대한 합의가 이뤄질 수 있다”며 보다 구체적인 합의 예상 시점을 말하기도 했다.양국은 앞서 해협 통제권을 두고 무력 공방을 벌였으나 현재는 오만의 중재로 해협 중간에 단일 할로를 개설하는 방안을 조율 중이다.진입 선박은 이란 수역, 출항 선박은 오만 수역에 가까운 경로를 이용하는 방식이 유력하다.아울러 유럽 국가들이 해협 내 기뢰 제거 작업에 참여하는 방안도 검토되는 것으로 전해졌다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com