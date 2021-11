6대 증권사 PICK! 메타버스 관련주 추천, 투자 포인트

6대 증권사 PICK! 메타버스 관련주 추천, 투자 포인트꼭 담아야 할 대장주1 로블록스 (티커명 : RBLX US) 가상화폐 #로벅스, #로블록스스튜디오, 자체 경제 생태계 구축> 투자 POINTMAU(월간 활성 이용자 수) 약 1억 5천만 명. 미국 9~12세 어린이 3분의 2가 사용하는 것으로 알려졌어요. 특정 세대를 장악하고 있는 만큼 향후 대형 플랫폼의 인수 타깃이 될 가능성이 높아요.*출처 : 삼성증권2 유니티 (티커명 : U US) 3D 콘텐츠 제작 플랫폼, #언리얼엔진, 광고 네트워크 #유니티애즈> 투자 POINT최근 크로스 플랫폼, 인게임 광고가 뜨면서 이를 지원하는 서드 파티(Thirdy Party) 게임엔진의 중요도가 증가했어요. 글로벌 Top 100 게임사 중 94개가 유니티 고객이며 시장에 출시된 AR·VR 콘텐츠의 60%가 유니티 소프트웨어로 제작됐어요.*출처 : 삼성증권, NH투자증권3 네이버 (티커명 : 35420 KS) 가상 세계 플랫폼 #제페토, #가상공간 만들 수 있는 #빌드잇 #스노우, #브이라이브 등의 서비스 영위> 투자 POINT네이버는 지분 80.6%를 소유한 스노우를 통해 네이버제트의 지분 89% 보유하고 있고 메타버스 성공 사례로 네이버 카페나 밴드와 같은 라이프로깅이 있어요. 가상 세계 플랫폼인 제페토는 글로벌 2억 다운로드를 넘어섰어요.라이프로깅 : 사람 또는 사물이 경험하는 일상 정보를 데이터화해 수집하고 저장*출처 : 대신증권, NH투자증권4 페이스북 (티커명 : FB US) VR 헤드셋 #오큘러스퀘스트2, #VR 기반 메타버스 플랫폼 #호라이즌, #스마트글라스> 투자 POINTVR 기반 메타버스 플랫폼 ‘호라이즌(Horizon)’ 다년간 개발 중이에요. 오큘러스 퀘스트2는 20년 4분기 기준 시장점유율 53.5%로 상승했고 21년 연말까지 300만 대 판매가 기대된다고 해요.*출처 : 키움증권, 한국투자증권, NH투자증권향후 기대되는 종목1 마이크로소프트 (티커명 : MSFT US) ★★★ #홀로렌즈, #마인크래프트, AR·VR 플랫폼 #메시(Mesh)> 투자 POINT메타버스 접속 기기인 홀로렌즈를 개발하며 산업용 메타버스 분야에 지속적인 투자를 하고 있어요. 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 보안, 게임 등 모든 IT 분야에서 선도적인 지위를 구축하고 있어 디지털 트랜스포메이션 트렌드 속에서 긍정적인 주가 흐름이 예상돼요.*출처 : 대신증권, NH투자증권2 엔비디아 (티커명 : U US) ★★★ #데이터센터 증설 모멘텀 기대, 협업 솔루션 #옴니버스> 투자 POINT게임 플랫폼 다변화로 PC 외 하드웨어 기기에서도 GPU의 중요성이 대두할 것이며 NVDIA는 외장 GPU 시장에서 80%에 육박하는 점유율을 확보하고 있어요. 게임용 GPU만큼 직관적인 수혜는 아니지만 메타버스가 이끌 데이터센터 증설 모멘텀도 기대된다고 해요.*출처 : 삼성증권3 자이언트스텝 (티커명 : 35420 KS) ★★★ #국내 유일 실시간 XR 라이브 #메타휴먼 #리얼타임 콘텐츠 솔루션> 투자 POINT리얼타임 콘텐츠는 메타버스, 3D 게임, 디지털 휴먼 등 다양한 분야에서 사업화가 가능하기 때문에 빅테크·엔터테인먼트·게임회사 등과 협업을 통한 메타버스 분야 콘텐츠가 확대될 것으로 전망돼요.*출처 : NH투자증권, 하이투자증권4 애플 (티커명 : AAPL US) ★★ #데이터센터 증설 모멘텀 기대, 협업 솔루션 #옴니버스> 투자 POINT22년 6월에 진정한 메타버스를 실현시킬 XR 기기를 공개할 가능성이 높다고 해요. 하드웨어 기업에서 서비스 기업으로 변화하는 중이며 17억 대의 활성 기기가 잠재 고객이라는 점이 매력적인 투자 포인트✏에요.*출처 : NH투자증권한 권으로 마스터하는 메타이코노미 트렌드와 투자 포인트한경무크 베스트셀러송유리 기자 yr0826@hankyung.com