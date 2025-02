[원광대학교 재도전 성공패키지 선정기업] 스포츠 미디어 A.I의 대중화로 차세대 스포츠에서 패러다임 변화를 제시하는 ‘시즌하이’

강재구 시즌하이 대표



프로 선수 수준의 스포츠 미디어를 모든 스포츠인들에게

A.I 카메라 하드웨어부터 빅데이터, 플랫폼까지 스포츠 A to Z - All in One솔루션

시즌하이는 스포츠 AI 영상 촬영 시스템 구축 운영 및 온라인 플랫폼 서비스를 제공하는 기업이다. 강재구 대표(31)가 2023년 2월에 설립했다.강 대표는 “시즌하이는 스포츠 시설에 AI 경기 영상 촬영 시스템을 구축하고 플랫폼에서 영상을 편리하게 소비할 수 있는 환경을 제공한다”고 말했다.“시즌하이는 스포츠 활동을 하면서 영상 촬영에 수요를 가지고 있는 소비자들을 위한 AI 스포츠 영상 촬영 시스템을 스포츠 시설에 조성하게 됩니다. 사용자들은 저렴한 비용으로 자신들의 경기를 촬영할 수 있게 됩니다. 또한 기록 정보를 바탕으로 플랫폼에서 자신의 장면을 선택하여 편리하게 시청하고 원하는 영상을 다운로드 할 수 있는 서비스를 제공하게 됩니다.”시즌하이는 대표적으로 물리적 영상 시스템 구성과 온라인 플랫폼의 기능으로 2가지 핵심 사항을 강조한다.첫째는 준프로급 형태의 미디어를 일반 스포츠 환경에 구축한다는 것이다. “프로 스포츠에는 막대한 촬영 장비와 인력이 필요하고, 일반 스포츠에는 휴대용 AI 카메라 제품들이 조금씩 등장하고 있는 것이 시장 현황입니다. 휴대용 카메라는 어디까지나 휴대 목적이나 간단한 형태에 적합하게 됩니다. 따라서 카메라 구조상 확대 촬영이 불가능하고 단일 구도로만 촬영이 가능한 등 여러 제한이 존재합니다. 시즌하이는 시설에 맞춤형 고정 시스템으로 구축하게 됩니다. 사용자들은 누구나 쉽게 사용할 수 있게 됩니다. 또한 확대할 수 있는 구조의 카메라와 멀티 카메라 구도로 촬영하여 프로 스포츠와 같이 다각도 촬영 형태를 경험할 수 있게 제공합니다.”둘째는 시즌하이 미디어 플랫폼에서 스포츠 사용자들을 위한 특수 기능을 제공하는 것이다. “사용자들은 영상 시청 환경에서 카메라를 직접 선택 전환하면서 시청할 수 있습니다. 또한 경기의 점수 데이터 기록이 플랫폼으로 연동되어 태그가 생성됩니다. 사용자들은 자신의 태그를 선택하여 편리하게 시청할 수 있으며, 또한 태그 다운로드를 통해 자신의 장면 영상을 다운로드 할 수 있습니다. 현재의 일반 미디어 플랫폼들은 일반 사용자를 위한 영상보다는 많은 노출로 시청 사용자를 유입하기 위한 영상을 목표로 하기 때문에 비슷해 보이지만 다소 차이가 있습니다.”강 대표는 “현재 단계에서 판로 개척 상황에서 유리한 점이라고 한다면 바이럴 마케팅에 의존할 필요는 없다고 볼 수 있겠다”며 “사설 체육관 시설과 관계를 맺고 있거나 직접 선별하여 컨택한다”고 말했다.“초기 선별한 시설에 제휴 형태로 제안하게 됩니다. 시설 입장에서는 초기 부담이 될 수 있는 장비 비용의 제휴 형태 지원을 통해 초기 시장에 진입으로 유리한 조건을 만들 수 있습니다. 또한 영상 서비스의 특성상 사용자들의 자발적인 SNS 마케팅 활동으로 이어질 수 있다는 부분이 유리한 점으로 작용할 수 있습니다.”강 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “첫째로 유소년에서 일반인, 프로에 이르기까지 적합한 형태의 스포츠 영상 촬영과 플랫폼의 형태가 시장에 존재하지 않았고 둘째로 스포츠인들의 니즈를 충분히 만족시키는 서비스가 나타나면 사업이 지속될 수 있다고 내다보았습니다. 대표자는 한국체육대학교 출신으로 이후 커리어에서도 스포츠 미디어 분야에서 지속적으로 종사 해 오게 되었습니다. 스포츠 미디어 생태계에 대한 이해가 충분히 존재하였고 스포츠 개인형 미디어의 최적화 형태에 대한 많은 시도와 탐구를 진행하였었습니다. 나아가 일반 미디어 플랫폼의 형태에서 제공하기 제한적인 부분의 서비스를 제공하고 싶었습니다. 미래에는 프로나 연예인 같은 특정 인물에 대한 미디어를 넘어 일반인들의 자신에 대한 미디어의 욕구가 증가할 것이고 이 부분에제공할 수 있는 서비스의 시장 규모가 매우 클 것으로 전망하였습니다. 2022년 국민체육진흥공단의 사업에서 수상과 함께 사업화 자금 확보로 창업하게 됐습니다.”창업 후 강 대표는 “위기를 거치며 기술과 기회를 발견하고 구현하였을 때 보람을 느낀다”고 말했다.“미디어 부분에 경험은 있지만, 비개발자 출신입니다. 초기의 사업 모델은 미디어 제작 부분에 초점이 맞춰졌었습니다. 따라서 현장에서 영상을 촬영하고 복귀하여 빠르게 편집하여 개별 영상을 제공하는 것이었습니다. 이후 발전된 기술은 카메라를 시설에 설치하고 원격으로 멀티 조종할 수 있는 부분입니다. 직접 현장 인력이 투입되지 않아도 되는 환경을 만든 것입니다. 하지만 그렇게 비용을 낮추더라도 '인건비'라는 요소가 남아있었습니다. 이후의 기술로 AI 운영 형태를 전망하게 되었습니다. 카메라의 동작 구조는 설계가 되어 상황에 따라 적절히 트래킹할 수 있도록 하는 것으로 도전하게 되었고 구현할 수 있게 되었습니다. 이는 극단적으로는 1인으로 100개 이상의 시설에도 영상 운영 서비스를 제공할 수 있는 것입니다. 이 서비스의 형태는 대표자가 이상적으로 바라보던 형태로 곧 자아실현입니다. 따라서 핵심적인 기술 부분에서 가능성을 검증하게 된 과정이 가장 보람이었습니다.”앞으로의 계획에 대해 강 대표는 “개발 완료된 시스템이 최근 3개의 시설에 투입되어 테스트 및 서비스를 제공하고 있다”며 “운영을 진행하며, 10개 내외의 시설에서 안정적으로 구축 시 아이템 및 사업성이 충분히 검증될 것으로 전망한다. 시장 내에 본 형태의 수요는 매우 높은데 불구하고 적절한 형태가 존재하지 않았던 상황이다. 현재는 농구라는 종목 하나에서 출발하고 있는데 이는 극히 일부분에 해당하게 되며, 3년 이내 1차 종목의 시장에 전반적인 환경을 조성한 후 타 종목 및 기타 분야로 확장하여 스포츠 및 문화&예술 분야에서 이전에 없었던 발전된 형태로 혁신해 나갈 것”이라고 말했다.시즌하이는 지난해 원광대학교가 운영하는 재도전 성공패키지 사업에 뽑혔다. 재도전 성공패키지는 재창업을 희망하거나 우수 아이템을 보유한 재창업자에게 정밀진단 컨설팅을 시작으로 사업화 자금과 투자유치, 판로개척 등 특화프로그램을 단계별로 밀착 지원해 기업의 생존율을 높이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com