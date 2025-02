[한국여성벤처협회 2024년 예비창업패키지 우수기업 CEO] 주방에 필요한 모든 것을 아름답게 만들어가는 스타트업 ‘메종오뜨’

공성윤 메종오뜨 대표



실용성과 디자인을 겸비한 소속 브랜드 ‘펌킨토스트’ ‘마티옹’을 운영

대표 아이템은 대나무와 옥수수전분 소재의 뱀부플레이트와 원터치 밀폐식기

메종오뜨는 토탈 주방용품 브랜드 두 가지를 운영하는 스타트업이다. 공성윤 대표(33)가 2024년 5월에 설립했다.“뱀부플레이트 브랜드 펌킨토스트와 예비창업패키지를 통해 론칭한 브랜드 마티옹의 총괄 운영하고 있습니다. 주방에 필요한 실용적인 제품들을 좀 더 아름답게, more useful more beautiful 이라는 슬로건 하에 토탈 주방용품 브랜드를 운영 중입니다.”예비창업패키지로 기획한 아이템은 원터치 뚜껑이 있는 세라믹 식기인 밀폐식기다. 냉장고에 밀폐 보관하다가도 뚜껑만 열면 테이블에 바로 세팅할 수 있는 제품으로, 타겟인 3050 주부들이 필요로 하는 기능과 디자인을 녹인 제품이다.“뚜껑은 친환경 바이오 플라스틱 에코젠으로 만든 원터치 뚜껑이며 본체는 세라믹 소재입니다. 주부들이 보통 밀폐용기 따로 식기 따로 구매하는 부담이 있고 또 플라스틱 밀폐용기의 경우 교체주기가 짧습니다. 마티옹의 제품은 내구성이 있는 도자기 식기로 사용함과 동시에 뚜껑만 덮어서 밀폐 보관도 가능한 제품입니다. 또한 친환경 TPU 코팅을 입힌 방수 앞치마도 제작하였습니다.”공 대표가 운영하는 두 개 브랜드(펌킨토스트, 마티옹) 모두 실용성과 디자인을 겸비한 브랜드다. “모든 아이템은 일상생활에서 사용할 때 실용적이고 필요한 아이템이면서도 집의 인테리어 무드를 해치지 않고 주방 인테리어에 자연스럽게 녹아들 수 있는 디자인을 겸비하였다는 점에서 경쟁력이 있다고 생각합니다. 특히 마티옹의 원터치 밀폐식기는 기존 시장에는 없던 새로운 제품입니다. 밀폐용기 따로 식기 따로 구매할 필요 없이 고객들이 이거 하나면 밀폐보관과 식사 모두 해결할 수 있도록 제작하였습니다.”메종오뜨는 기존에 운영 중이던 브랜드에서 지닌 거래처 MD 네트워크를 활용해 플랫폼 입점을 하고 있다. 또한 원터치 밀폐식기의 경우 한국여성벤처협회의 지원을 받아 와디즈 펀딩으로도 론칭했다. 자사몰을 키우기 위한 D2C 전략으로 메타광고와 함께 온라인 마케팅 진행중이며, 오프라인의 경우 올 3월 현대백화점 팝업도 기획 중이다.공 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “회사를 다니면서 늘 창업을 꿈꿨습니다. 기업의 시스템하에 정해진 대로 주어진 일을 하는 것 말고, 내 비즈니스를 내가 생각하는 방향과 가치관에 맞게 해보고 싶었습니다. 대기업을 다니는 안정적인 회사원이었고, 무작정 퇴사하고 창업하겠다 라는 용기는 없었습니다. 그래서 CJ ENM에서 4년반 다닌 뒤 이직했던 Coupang 에서 3년 다니면서 첫번째 브랜드 론칭을 기획하였습니다. 당시엔 회사를 다니면서 준비했기에 가족과 함께 준비하였지만 이번 예비창업패키지 브랜드는 기존에 경험한 노하우를 활용하여 오롯이 혼자 준비하고 기획하여 론칭하였습니다.”창업 후 공 대표는 “내가 기획한 아이템을 우리 고객들이 기쁘게 써줄 때 보람을 느낀다”며 “오프라인에서 만난 고객들이 브랜드명을 들었을 때 들어본 적 있다고 하거나 사용해 본 적 있다고 할 때, 가장 뿌듯하다”고 말했다앞으로의 계획에 대해 공 대표는 “펌킨토스트도 마티옹도 결국 최종적인 목표는 내수시장에 안주하는 것이 아닌 수출시장에서 괄목할 만한 성장을 이루는 것”이라고 말했다.“특히 관심 있는 시장은 일본 (펌킨토스트), EU (마티옹), 미국 (펌킨토스트) 입니다. 프랑스에서 살았던 경험이 있기 때문에 특히 유럽시장은 소비자들의 취향과 트렌드를 잘 알고 있다고 생각합니다. 메종오뜨에서 전개하는 제품으로 언젠간 반드시 파리 봉마르쉐 백화점에 입점할 날이 오기를 꿈꿉니다.”메종오뜨는 아이템을 인정받아 한국여성벤처협회 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com