[한국여성벤처협회 2024년 예비창업패키지 우수기업 CEO] 건축자재 수량 산출 업무를 획기적으로 효율화하는 솔루션을 개발한 ‘오드아키’

오드아키는 건축자재 수량 산출 업무를 획기적으로 효율화하는 솔루션을 개발한 스타트업이다. 오미연 대표(34)가 2024년 5월에 설립했다.오 대표는 건축사로 D그룹 건설회사에서 9년간 공사현장, 기획팀 및 IT TFT를 담당한 경험을 바탕으로 창업의 길을 선택했다. 깊이 있는 학습과 도전을 즐기는 마인드로 건축학 석사 과정을 수료하였으며, 카이스트 AI 경영자 과정을 통해 최신 기술 트렌드를 습득했다.오드아키는 ‘독특한 시야로 건축 세상을 보겠다’는 아이덴티티 아래, ‘건축산업에서 인류와 조직이 더 큰 성과를 이루고, 보다 나은 주거 및 오피스 환경을 제공한다’는 미션을 수행하고 있다.오드아키는 전통적인 수작업 기반의 긴 업무 프로세스를 AI 기술을 통해 혁신해 인적 오류를 최소화하고 작업 기간을 단축하는 등 건설산업의 오랜 페인포인트를 해결하고자 한다. 현재 국내외 특허 보유를 비롯하여 아키X-AI를 시작으로 아키Y-AI, 아키Z-AI 개발 및 로봇테크 분야 진출을 계획 중인 글로벌 건축 AI 기업으로 도약하고 있다.아키X-AI는 AI를 활용해 건축자재 수량 산출 업무를 획기적으로 효율화하는 솔루션이다. 이 솔루션을 통하여 오드아키의 건축업무서비스를 제공한다.“기존의 업무서비스 대비 아키X-AI는 건축 AI 프로그램을 활용해 소요 시간을 10%로 단축시킵니다. 효율성은 극대화되며, 인적 오류를 대폭 개선 시키는 것이 특징입니다.”오드아키는 마케팅을 위해 카이스트의 네트워킹을 적극 활용할 계획이다. “2025년 3월에는 카이스트 교수와 함께 NVIDIA GTC 글로벌 개발자 콘퍼런스에 참석, 실리콘밸리 AI 및 VC 업계와의 네트워킹을 진행할 예정입니다. 또한, 까르띠에 여성 창업 이니셔티브와 협력 중인 언더우먼 4기를 통한 2025년 하반기 일본 국제 데모데이에 참여할 기회를 확보하였습니다. 일본 기업과의 비즈니스 협업을 위한 일본법인설립도 진행 중입니다. 최근에는 AWE US Embassy Seoul Nuleep 2025에 선정되어 상반기 셀렉트 미국 데모데이 참여를 준비 중입니다. 이와 같이 다양한 글로벌 연계 프로그램과 건축업계 인적 네트워크를 기반으로 B2B 사업을 확대해 나갈 예정입니다.”오 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “건설산업은 타 산업군에 비하여 IT 전환율이 약 6%에 머무르는 현실에 도전 의식을 가지고 됐습니다. AI를 활용하여 글로벌 경쟁력 강화의 필요성을 느껴 창업하게 되었습니다. 콘테크, 프롭테크라고 불리는 건축·건설과 IT분야의 융합을 통하여 글로벌에서 K건축 산업의 역량을 높이고 싶습니다.”창업 후 오 대표는 “프로그램 기술 구현에 따라 꿈꾸던 이론이 현실로 실현되어 간다는 벅참이 느껴진다”며 “동종업계의 비슷한 생각을 하는 팀원들과의 시너지 속에서 해야 할 일을 하고 있음을 더 느끼게 해준다. 변화해 가는 세상에서 건축업계의 발전을 위해 오늘도 새로운 세상을 만들어가는 보람으로 일하는 것이 재미있고 행복하다”고 말했다.오드아키는 현재 개발 A팀, 개발 B팀 및 건축 엔지니어 등의 전문가들과 함께하고 있다. 앞으로의 계획에 대해 오 대표는 “아키Y-AI, 아키Z-AI 등 연속적인 프로그램 출시를 통해 안정적인 Cash Flow를 확보하고, 연구개발에 적극 재투자할 것”이라고 말했다.“토목, 조경, 기계, 전기분야로의 확장과 건설산업 외에도 AutoCAD 기반의 철강, 제조, 조선 등 확장성이 높은 분야로 솔루션을 확장하고, 건축 로봇테크분야로도 진출할 계획입니다. 오드아키가 추구하는 사회적 가치 중 하나는 경력단절여성, 워킹맘들을 고용해 그들이 전공 분야 업력을 지속할 수 있도록 하는 것입니다. 여성들이 마음껏 일할 수 있는 환경을 만들어주고 싶습니다.”오드아키는 아이템을 인정받아 한국여성벤처협회 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com