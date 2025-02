[인천창조경제혁신센터 청년 해외진출기지 지원 사업] 베트남 유아초등 대상 1:1 방문학습 솔루션 ‘tudy’를 서비스하는 ‘야호랩’

권영욱 야호랩 대표



훈련된 튜터들이 학생 데이터를 기반으로 생성된 AI 수업계획서를 수업에 활용

호치민 교육부와 협력하여 베트남 외국기업 최초로 국제수학경시대회를 개최

야호랩은 베트남 유아초등 대상 1:1 방문학습 솔루션 ‘tudy’를 서비스하는 기업이다. 권영욱 대표(41)와 윤선희 이사(33)가 2021년 6월에 설립했다.방문학습 솔루션 ‘tudy’는 ‘Education at Your Doorstep’이라는 슬로건 아래 Education As a Service를 온라인에서 예약하고 오프라인에서 방문학습을 제공하는 EdTech 기업이다.“한국에서 이미 검증된 방문학습지 ‘눈높이’ 모델입니다. tudy는 철저하게 검증되고 훈련된 튜터들이 학생 데이터를 기반으로 생성된 AI 수업계획서를 수업에 활용합니다. AI 수업계획서는 튜터 개인의 능력에 따라 편차가 큰 튜터링의 수준을 표준화하고 개인화된 튜터링 서비스를 제공할 수 있습니다. 현재는 베트남 호치민, 하노이에 서비스를 제공하고 있습니다.”tudy는 2024년부터 핵심 타겟 고객층이 거주하고 있는 아파트 대상으로 직접 영업을 시작했다. “베트남 고객들은 방문학습 모델이 생소합니다. 그리고 자녀에게 제공하는 학습이라는 고관여 서비스이기 때문에 기존에 하는 학습 방법을 유지하고자 하는 관성이 있습니다. 그래서 고객을 직접 만나면서 이해시키고 있습니다.”권 대표는 “스케일업을 위해 전국 단위 영업 채널 검증을 위해 시장을 분석한 결과 ‘경시대회’가 베트남 부모와 학생, 학교가 가장 관심이 많은 분야였다”며 “전국 단위 영업 채널 검증을 위하여 투자사인 ㈜대교에서 ELMO 국제수학경시대회 콘텐츠를 수급해 호치민 교육부와 협력하여 베트남 외국기업 최초로 국제수학경시대회를 개최했다”고 말했다.“학교 20곳, 학생 1,000명 모집을 목표로 했던 KPI는 모집 3주 만에 학교 150곳, 학생 4,000명이 몰리면서 조기마감 하였습니다. 경시대회 성료 이후 문의율이 534% 이상 증가하였고 매출도 30% 이상 증가하였습니다. 2025년에는 경시대회를 정례화하고 지역 확장도 고려하고 있습니다.”야호랩은 현재 프리A 투자를 유치하고 있으며, 이후 기술개발 및 마케팅에 집중해 2026년 매출 150억원을 목표로 하고 있다.“야호랩은 국내외 투자사로부터 성과와 비즈니스 모델을 인정받아 왔습니다. 국내는 더인벤션랩, 한국투자 액셀러레이터, 존스앤로켓, ㈜대교 국외는 싱가포르 Eduspaze, LA 기반 VC인 TanTan Global에서 투자를 유치하였습니다.”권 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “2명의 딸을 둔 부부 창업자입니다. 베트남으로 이주 후에 맞벌이를 했는데 아이들이 학교에 가는 나이가 되었습니다. 그런데 아이들이 학교에서 돌아오면 2~3시간만 돌봐 줄 검증된 사람이 필요했습니다. 이 문제가 과연 베트남에 살고 있는 외국인만의 문제인가에 대해서 고민했습니다. 빠르게 20곳의 가정만 모집하여 서비스를 제공하니 50%인 10곳의 가정에서 돈을 내고 쓰겠다는 의사를 줬습니다. 그래서 16년간 몸담았던 기관에서 퇴직하고 퇴직금으로 사업을 시작했습니다. 서비스를 진행하고 시간이 지나면서 부모들이 사용하는 서비스의 형태와 요구사항이 점점 학습에 집중되었습니다. 부모들의 진짜 Needs는 자녀 교육이었고 돌봄에서 학습 서비스로 점점 진화되어 현재의 방문학습 솔루션 tudy로 성장하였습니다.”창업 후 권 대표는 “부모들이 긍정적으로 피드백을 줄 때 보람을 느낀다”며 “아이들이 직접 사용하는 서비스라 늘 피드백을 받는다. 선생님과 함께 공부하는 게 재미있다고 할 때 뿌듯하다”고 말했다.야호랩은 2024년 인천창조경제혁신센터 청년 해외진출기지 지원 사업에 선정되었다. 사업은 해외 창업의 꿈을 가진 청년들에게 해외 진출 기회를 제공해 글로벌 최고경영자(CEO)로 성장할 수 있도록 돕는 청년지원 사업이다. 인천시와 인천센터가 우수한 역량을 보유한 스타트업의 해외 진출을 위해 오는 2026년까지 100명의 청년 창업가를 발굴하고 지원한다.“2024년 가장 큰 행사였던 국제수학경시대회는 많은 비용이 소요됐습니다. 인천창조경제혁신센터 청년해외진출기지 지원 사업에서 행사 비용을 지원받아 전국 단위 영업 채널 검증 및 매출 상승이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있었습니다. 국제수학경시대회는 많은 비용이 소요됩니다. 인천창조경제혁신센터 청년해외진출기지 지원 사업을 통하여 운영 비용을 지원받아 성공적으로 국제수학경시대회를 성료할 수 있었습니다. 목표였던 전국단위 영업 채널 검증 뿐만 아니라 매출 상승까지 두 마리 토끼를 잡을 수 있었습니다.”야호랩은 3명의 창업자를 포함해서 한국, 베트남 16명의 팀원이 성장을 위해 달려 나가고 있다.앞으로의 계획에 대해 권 대표는 “2026년 내 구독과목 1만5,000과목, 등록 학생 3만5,000명 달성을 통해 매출 150억원 달성이 목표”라며 “방문학습 솔루션 고도화하여 온오프라인 블렌디드 교육서비스를 2028년까지 제공해 월 16만 구독과목을 통해 연 매출 1,000억원을 달성할 것”이라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com