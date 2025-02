크리스챤 디올 뷰티 NEW 2025 디올 포에버 컬렉션 출시

크리스챤 디올 뷰티는 대표 피부 메이크업 라인 디올 포에버(DIOR FOREVER)에서 디올 특유의 광채를 재해석하여 빛나는 피부 메이크업을 연출할 수 있는 NEW 2025 디올 포에버 컬렉션을 디올 뷰티 온라인 부티크에서 2월 17일에 가장 먼저 선보인다고 밝혔다. 단, 전 채널 공식 출시일은 오는 3월 1일이며, 글로우 루미나이저는 선출시에서 제외된다.이번 컬렉션은 전세계 여성들이 언제 어디서나 찬란하게 빛날 수 있도록 눈부신 꾸뛰르 광채 메이크업을 선사하고자 탄생했다.히알루론산을 함유한 스킨케어 포뮬러와 새로운 메쉬테크놀로지로 자연스럽게 빛나는 건강한 광채 피부를 연출해주는 새로운 피니쉬의 쿠션 파운데이션인 ‘NEW 디올 포에버 하이드라 글로우 메쉬 쿠션’, 아이코닉한 꾸뛰르 오브제 - 디올 하우스의 전설적인 레이디 디올 백에서 영감받은 까나쥬 패턴과 퀼팅 텍스처가 돋보이는 3가지 꾸뛰르 쿠션 케이스인 ‘NEW 디올 포에버 쿠션 케이스(핑크 바이닐 까나쥬, 바이닐 까나쥬, 실버 까나쥬)’, 피부에 가볍게 밀착되어 눈부시게 빛나는 광채를 선사하는 3가지 피니쉬의 글로우 파우더 하이라이터인 ‘NEW 디올 포에버 글로우 루미나이저’로 구성되었다.NEW 디올 포에버 하이드라 글로우 메쉬 쿠션은 피부의 결점을 가리는 탁월한 커버 효과와 아름다운 광채를 선사하는 새로운 ‘하이드라 글로우 피니쉬’의 쿠션 파운데이션으로, 데일리 메이크업에 건강한 광채를 더해준다.히알루론산을 함유한 스킨케어 포뮬러와 새롭고 혁신적인 ‘메쉬’ 테크놀로지가 적용되어 피부에 가볍게 밀착되고 마치 편안히 숨을 쉬는 듯한 산뜻한 사용감을 선사하며, 강력한 자외선 차단 효과로 외부 유해 요인과 자외선으로부터 피부를 효과적으로 보호한다.디올 포에버 하이드라 글로우 메쉬 쿠션 출시에 맞춰 선보이는 3가지의 NEW 디올 포에버 쿠션 케이스 – 핑크 바이닐 까나쥬 (리미티드 에디션), 바이닐 까나쥬, 실버 까나쥬는 디올 하우스의 전설적인 레이디 디올 백에서 영감받은 까나쥬 패턴과 퀼팅 텍스처의 디자인으로 탄생했다.클래식한 베이비 핑크 컬러로 세련되면서도 완벽한 아름다움을 추구하는 디올 하우스의 비전을 표현하는 리미티드 에디션의 ‘핑크 바이닐 까나쥬’, 눈부신 광채를 상징하는 시그니처 미드나잇 블루 컬러의 ‘바이닐 까나쥬’, 디올 하우스의 대담한 독창성과 스타일리시한 매력이 묻어나는 ‘실버 까나쥬’의 NEW 디올 포에버 쿠션 케이스는 꾸뛰르 액세서리로서의 품격을 더해준다.스킨케어와 메이크업의 장점을 모두 지닌 혁신적인 NEW 2025 디올 포에버 컬렉션과 함께 언제 어디서든 찬란하게 빛나는 디올의 꾸뛰르 광채를 선사해줄 디올 포에버 루틴을 완성해볼 수 있다.NEW 2025 디올 포에버 컬렉션은 2025년 2월 17일부터 디올 뷰티 온라인 부티크에서 가장 먼저 만나볼 수 있으며 (글로우 루미나이저 제외), 3월 1일부터 전국 백화점 크리스챤 디올 뷰티 매장과 디올 뷰티 부티크를 포함한 70개의 오프라인 매장과 롯데온(LOTTE ON), SSG COM 등 6개의 온라인 기업몰, 카카오톡 선물하기에서 구매할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com