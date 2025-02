왼쪽부터 고려대학교 세종창업지원센터 지상철센터장, 한국자동차연구원 오미혜 캠퍼스장, 호서대학교 창업중심대학사업단 김근수 센터장, 세종창조경제혁신센터 오득창 대표이사, 한국엔젤투자협회 이종석 센터장이 2024 COREA 스타트업 컨퍼런스 Cheer UP Festival 행사에서 COREA 스타트업 컨퍼런스 개최를 알렸다.

호서대학교(총장 강일구)는 창업 생태계 활성화와 창업문화 확산을 위해 충청권 최대 스타트업 행사인‘COREA 스타트업 컨퍼런스 Cheer UP Festival’를 2월 24일 조치원 1927 아트센터에서 개최했다고 밝혔다.COREA 스타트업 컨퍼런스 Cheer UP Festival은 중소벤처기업부와 창업진흥원이 주최하고, 호서대학교 창업중심대학사업단과 충청 지역 13개의 창업 유관기관 및 투자기관과 대학이 공동 주관하여 개최하였다.이번 행사는 충청권의 창업 생태계를 더욱 활성화하고, 지역 창업문화를 확산하기 위해 개최되었으며, 충청 지역의 창업 유관기관 및 대학들과 협력하여 스타트업들이 성장할 수 있는 기회의 장으로 마련되었다.COREA 스타트업 컨퍼런스 Cheer UP Festival 행사는 △메인스테이지, △홍보존, △밋업존, △플레이존으로 구성되었으며 메인스테이지에서는 충청권 창업 유관기관들의 2024년 성과 및 2025년 비전 발표를 시작으로 2025 트렌드코리아, 오픈이노베이션 특강 및 토크콘서트와 CES 참여기업 및 우수기술 기업들의 기술발표회, 다양한 세션과 네트워킹 시간을 가졌고 이를 통해 창업가들이 서로의 경험을 공유하고, 새로운 비즈니스 모델을 탐구할 수 있는 기회가 제공 되었다.충청권 창업 유관기관들의 2024년 성과 및 2025년 비전 발표는 호서대학교 창업중심대학사업단, 충북대학교 산학협력단 기술지주회사, 고려대학교 세종창업지원센터, 서원대학교 창업지원단, 충남창조경제혁신센터, 세종창조경제혁신센터, 한국엔젤투자협회가 참여하였다.이 중 호서대학교 창업중심대학사업단은 24년도 주요 성과로 창업기업 82개사 선정, 2,085억의 매출, 402명 고용, 227억 투자 유치를 공유하며, 25년도 비전 발표로는 호서대학교 산학협력단이 24년 팁스 운영사 선정됨에 따라서 창업중심대학과 협업 집중 투자 및 육성 지원으로 유니콘 기업을 직접 발굴 및 육성할 것을 밝혔으며, 호서대학교 창업중심대학사업단이 재도전성공패키지 주관기관 선정으로 재도전성공패키지 모집 안내를 하였다.한편, 충청권 창업가들의 창업 역량 강화 및 성장의 기회를 작용할 수 있도록 준비된 특강에서는 ‘지속 가능한 혁신 성장을 견인하는 K-Open Innovation’를 주제로 오픈이노베이션랩 김준학 대표의 OI 특강과 서울대학교 소비트렌드센터 최지혜 연구위원의 ‘대한민국 소비트렌드 흐름과 시사점 2025 트렌트 코리아 SNAKE SENSE’ 특강이 진행되었다.홍보존에서는 지역 창업기업의 혁신적인 기술과 아이디어를 소개하는 부스가 마련되었다. 또한, OI 및 투자에 대한 궁금증을 해결할 수 있는 1:1 밋업, 충청권 유망 창업기업의 전시관, 투자 IR 프로그램, 이외 다양한 부대 행사를 통해 충청권 창업 생태계의 발전 가능성을 직접 경험할 수 있도록 마련되었다.호서대학교 창업중심대학사업단 박승범 단장은 “이번 행사를 통해 충청권의 창업 문화가 더욱 발전하고, 지역 사회에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 창업지원 모델을 만들어 충청권역 내의 육성하겠다”고 말했다. 덧붙여 “향후에는 라이즈 사업과 연계하여 충청권의 창업 문화 생태계에 새로운 활력을 불어 넣을 수 있는 자리를 더 마련할 것”이라고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com