레쥬메이크, 미국·캐나다·일본 등 7개국 해외 취업 설명회 개최

해외 취업을 희망하는 구직자들에게 국가별 취업 방법, 주요 산업별 채용 경로, 이력서 및 면접 전략을 제공하는 해외 취업 설명회가 열린다. 글로벌 취업 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 단순한 영어 실력뿐만 아니라, 각국의 채용 방식, 잡서치 방법, 면접 절차에 대한 철저한 준비가 필수적이다.이번 레쥬메이크(RESUMAKE)의 채용 설명회는 오는 3월 15일에 개최되며, 미국, 캐나다, 호주, 독일, 중국, 일본, 싱가포르 등 주요 7개국의 취업 전략과 레쥬메이크의 취업 컨설팅을 통해 해외 취업을 목표로 하는 이들에게 실질적인 방향성을 제시할 예정이다.미국은 H-1B 및 OPT 같은 취업비자 활용이 필수적이며, 직무 중심의 이력서와 STAR 기법을 활용한 면접 대비가 중요하다. 캐나다는 컬리지(Co-op 과정 포함) 및 PGWP를 통한 취업이 활발하며, 정량적 성과 기반의 이력서 작성과 네트워킹이 효과적인 전략으로 꼽힌다.호주는 특정 직군(IT, 엔지니어링, 헬스케어)에서 스폰서 비자를 통한 취업이 가능하며, 간결하고 성과 중심의 영국식 이력서가 일반적이다.독일은 IT, 엔지니어링, 자동차 산업 중심으로 해외 인재를 적극 채용하며, Blue Card 프로그램을 통한 취업 기회가 많다. 중국은 IT, 금융, 제조업 분야에서 외국인 전문가 수요가 증가하고 있으며, 특히 다국적 기업들은 국제 업무 경험과 외국어 능력을 갖춘 인재를 선호한다.일본은 전통적인 채용 문화와 구조화된 면접 절차가 특징이며, 이력서와 함께 상세한 직무 경력 기술이 필수적이다. 싱가포르는 금융, IT, 바이오테크 등 첨단 산업 분야에서 글로벌 인재를 적극 채용하며, 실무 경험과 정량적 성과를 강조하는 이력서 및 인터뷰 준비가 필수적이다.레쥬메이크의 원어민 컨설턴트 Michael은 "해외 취업을 고민하는 이들이 가장 궁금해하는 건 ‘내가 지금 가진 경력과 역량으로 가능할까?’라는 점"이라며 "레쥬메이크에서는 단순한 정보 제공이 아니라, 각자의 배경과 목표에 맞춰 실현 가능한 취업 경로를 설계한다. 다양한 국가에서 취업에 성공한 사례를 보면, 특정 스펙보다 어떻게 강점을 어필하고 전략적으로 접근하느냐가 훨씬 중요한 요소다. 이번 설명회에서 그 현실적인 해법을 알려드릴 예정"이라고 전했다.이번 설명회에서는 해외 취업을 원하는 구직자들이 각 국가에서 실제로 취업할 수 있는 현실적인 방법을 파악하고, 자신의 경력과 목표에 맞는 최적의 취업 전략을 수립할 수 있도록 실질적인 정보를 제공할 예정이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com