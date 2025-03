[2025 광주연구개발특구 육성기업 CEO] 질환의 치료 효과를 극대화할 수 있는 의료기기를 개발하는 ‘바이오트코리아’

장영준 바이오트코리아 대표



-구조체를 최소 침습적 방식으로 투여, 전자기 외부 구동장치 이용해 목표 부위로 이동

-관절경 시술 및 수술 시 사용한 생리식염수 등을 세척하는 의료기기도 개발

㈜바이오트코리아는 질환의 치료 효과를 극대화할 수 있는 의료기기를 개발하는 기업이다. 장영준 대표(37)가 2017년 6월에 설립했다.장 대표는 “바이오트코리아는 다수의 기업, 병원, 연구원과 협업하며 의료진과 환자, 그리고 지역 사회에 도움이 되는 새로운 사업 기회를 모색한다”며 “끊임없는 혁신을 통해 다른 기업들이 하지 못하는 ‘First in Class 솔루션’을 제시하는 의료기기 스타트업”이라고 소개했다.장 대표는 현대자동차 마케팅팀에 재직한 경험을 통해 마케팅에 대한 전문지식 및 경험을 보유하고 있다. 자동차 및 자율주행 등 첨단 제조업 관련 투자 및 경영 참여 경험과 다양한 분야의 인적 네트워크 구축 및 경험을 바탕으로 창업에 도전했다. 글로벌 진출 역량도 보유하고 있어 성공적인 사업화 추진을 위해 큰 노력을 하고 있다.대표 아이템인 Magnectio는 세포치료제를 포함하고 의약품 탑재가 가능한 마이크로 사이즈의 구조체를 최소 침습적 방식으로 투여하는 의료기기다. 전자기 외부 구동장치를 이용해 체내 목표 부위로 이동, 질환의 치료 효과를 극대화할 수 있는 의료기기다.Magnectio는 MagLus(구조체), EMA(전자기 외부구동장치), Wearable Device로 구성돼 있다. MagLus(구조체)는 자성 입자가 포함된 의료용 생체적합성 고분자 물질로 다양한 기능성 물질 및 줄기세포를 탑재, 체내에서 목표 부위로 이동하는 전달체다. EMA(전자기 외부구동장치)는 Magnectio를 구성하는 핵심 장비로, 환자의 외부에서 전자기장을 발생 및 제어하여 Microscaffold를 목표 부위로 전달하는 기기다. Wearable Device는 EMA를 이용하여 이동된 MagLus를 치료 기간 목표 부위에 고정하는 웨어러블 형태의 기기다.또다른 아이템으로는 HyuFIL가 있다. HyuFIL는 무릎 및 어깨 부위의 관절경 시술 및 수술 시 사용한 생리식염수 등을 세척하는 의료기기다. 유실된 관절활액을 임시로 대체하여 물리적 작용을 통해 관절 부위의 기계적 마찰을 줄여주는 목적으로 사용한다. HyuFIL은 실제 관절활액과 유사한 산성도, 삼투압, 점도를 구현하였으며 생체 안전성을 확보했다.“Magnectio와 동일한 구성과 성능을 보유한 의료기기 및 치료 행위는 없으며, 이는 기존 비수술적·보존적 치료의 단점을 해결해 세계시장에서 우수한 경쟁력을 보유할 것으로 기대하고 있습니다. HyuFIL은 손상된 무릎 연골 결손 부위로 치료 물질을 전달 및 고정을 통해 연골 재생을 보조하기 위한 목적으로 사용됩니다. 제품은 실제 관절활액과 유사한 산성도, 삼투압, 전도를 구현하였고 생체 안전성을 확보한 제제로 구성되어 있습니다. 또한 Magnectio와 함께 사용할 수 있으며 사람 및 동물 의료용 제품으로도 사용이 가능합니다.”Magnectio는 4등급 의료기기로 임상시험이 요구되기 때문에 2026년 임상시험을 통한 임상적 안전성 및 유효성 검증할 계획이며, 빠른 수익 창출을 위해 동물용 의료기기로 먼저 출시하는 이원화 전략을 수립 중이다.HyuFIL는 허가 및 보험 등재, 그리고 홍보자료에 대한 광고 심의가 완료되었기 때문에 시장 진출을 통한 매출 발생을 위해 현재 위탁판매에 대한 논의를 지속해서 진행하고 있다. 직접적인 판매를 위한 마케팅 전담 인력도 배정된 상태다. 장 대표는 “총 3곳의 수요 업체와 미팅을 진행하였으며 단가 및 수량 등을 논의 중이며 2025년 내 5000개 판매를 예상하고 있다”고 말했다.바이오트코리아는 2018년 인라이트벤처스의 투자를 시작으로, 2021년 Series A 라운드를 한국투자파트너스 주도에 40억원 규모로 마무리했다. 현재 Series B 투자 라운드를 60억원 규모(투자밸류 300억원)로 진행 중이다.“2025년 20억원 규모로 기존투자자 및 신규투자자(VC)와 투자협의를 진행 중이며, 당사 보유 VC 네트워크(한국투자파트너스, 인라이트벤처스 등), 아기유니콘선정기업, IBK창공 기업 등의 다양한 네트워크를 통해 지속적인 투자유치를 진행하고 있습니다.”장 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “현대자동차 마케팅 및 사내벤처 업무 중 제조업 분야와 같이 영속적인 경쟁력을 가진 분야에 관심을 가지게 되었습니다. 의료기기 산업은 인허가 및 특허로 보호받는 산업입니다. 최초 개발 의료기기 상용화 시 시장 선도자로서의 원가 절감, 신규 기술 도입 등을 통해 진입장벽의 구축이 가능하다고 판단하였습니다. 또한 의료기기 기술은 연구 집약적이면서 동시에 제조업 분야로서의 다수 고용 창출이 가능한 산업으로, 이전 경력을 통해 배운 Skill-set을 적용 가능하다고 생각하였습니다. 대학 및 출연연 등에 스케일업이 가능한 First in Class 의료기기 기술이 있는 것으로 파악하고, 의료기기 기술 분야 창업을 결심하여 바이오트코리아를 설립하게 되었습니다.”바이오트코리아는 회사 운영을 위해 다수의 연구개발사업을 수행하고 있다. 팁스 과제를 성공적으로 졸업하고 2023년 포스트팁스 역시 마무리 했다. 또한 2021년 범부처전주기의료기기개발사업 등 주요 R&D사업에 선정되어 기술개발 및 상용화 자금을 확보했다.창업 후 장 대표는 “스타트업을 운영하는 건 가정을 꾸리는 것과 같다고 생각한다”며 “다양한 분야에서 다양한 경험을 가진 내부 임직원들 및 외부 기관들과의 협업 등을 통해 기술의 실현 가능성을 검증하고, 마법과도 같다고 평가받던 당사의 기술이 많은 기대를 일으키는 것을 보면서 보람을 느낀다”고 말했다. 덧붙여 “앞으로 많은 불치성 질환을 겪는 환자들에게 새로운 희망을 전달해 주고 싶다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com