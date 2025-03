[2025 광주연구개발특구 육성기업 CEO] 허브리스 전기자전거를 제조해 수출하는 기업 ‘코리아모빌리티’

박정석 코리아모빌리티 대표



굴렁쇠 디자인을 모토로 전기자전거 바퀴에 살이 없어

미드 드라이브 기어박스, 벨트 구동 시스템, 펑크 방지 타이어 등 구현

“현재 허브리스 전기자전거의 기술과 설계가 더욱 발전했습니다. 기존의 핵심 개념인 ‘No Hub, No spoke, No Chain, No Punk’ 철학을 유지하면서 미드 드라이브 기어박스, 벨트 구동 시스템, 펑크 방지 타이어 등을 더욱 최적화해 성능과 내구성을 높였습니다.”코리아모빌리티는 허브리스 전기자전거를 제조하는 기업이다. 박정석 대표(56)가 2020년 5월에 설립했다.코리아모빌리티가 주력하는 제품은 허브리스 전기자전거다. 허브리스는 전기자전거 바퀴에 살이 없다. 박 대표는 굴렁쇠 디자인을 모토로 허브리스 전기자전거를 디자인했다. 박 대표는 “허브리스 전기자전거는 기존 자전거에 비해 무게중심이 낮아 주행 안정성이 높은 제품”이라고 소개했다.코리아모빌리티는 2단 접이식 디자인을 적용해 휴대성과 보관 편의성을 강화했으며, 공기 저항을 줄이는 설계로 주행 안정성과 효율성을 더욱 개선했다. 이를 통해 더 혁신적이고 실용적인 퍼스널 모빌리티로 자리 잡을 준비를 하고 있다.“아이템의 가장 큰 시장 경쟁력은 기존 전기자전거와 차별화된 허브리스 디자인과 친환경 구동 시스템입니다. 체인 없이 벨트 구동을 적용해 소음과 유지보수 부담을 줄이고, 펑크 방지 타이어를 통해 관리가 더욱 간편합니다. 또한, 배터리 의존도를 최소화하는 친환경 에너지 시스템을 도입해 지속 가능성을 높였으며, 혁신적인 디자인으로 차별화된 브랜드 가치를 제공합니다. 이러한 요소들은 도심 출퇴근용, 레저 및 모빌리티 시장에서 큰 강점이 되고 있습니다.”코리아모빌리티는 허브리스 전기자전거의 시장성과 브랜드 인지도를 높이기 위한 마케팅 전략을 강화하고 있다.“다국적 종합상사와의 협력을 통해 기존 유통망을 활용하는 한편, 해외 시장 진출을 위해 글로벌 파트너십도 적극적으로 모색 중입니다. 특히, 친환경 모빌리티와 혁신적인 디자인을 강조한 브랜딩을 통해 유럽, 북미, 아시아 등 친환경 이동 수단에 대한 수요가 높은 시장을 공략하고 있습니다.”또한, 디지털 마케팅과 체험 중심의 프로모션을 병행하며, SNS, 유튜브, 크라우드펀딩 플랫폼 등을 활용해 제품의 차별성을 알리고 있다. 오프라인에서는 모빌리티 박람회 및 친환경 교통 전시회에 참여해 바이어 및 소비자들과 직접 소통하며 시장을 확대해 나가고 있다.코리아모빌리티는 허브리스 전기자전거의 기술적 완성도와 시장성이 더욱 강화되면서 투자 유치에도 적극적으로 나서고 있다. 2023년에 기술보증기금으로부터 15억원의 투자를 받았고 작년에는 CES에서 혁신상을 받았다.코리아모빌리티는 허브리스 전기자전거 개발 및 사업 확장을 위한 팀으로 구성돼 있다. 박 대표는 “현재 팀은 모빌리티 기술, 디자인, 마케팅, 그리고 사업 개발 전문가들로 구성되어 있다”며 “각 분야에서 강한 전문성을 갖춘 인재들이 협력하고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “유럽, 북미, 아시아 등 친환경 모빌리티 수요가 높은 시장을 타겟으로, 현지 유통망 및 협력사를 확보해 글로벌 브랜드로 자리 잡을 것”이라며 “추가 기술 개발 및 신제품 라인업 확장도 준비 중”이라고 말했다.“현재 개발 중인 미드 드라이브 기어박스, 자동 변속 시스템 등의 기술을 더욱 고도화하고, 향후 다양한 모델을 추가 개발할 계획입니다. 제품 라인업도 확장할 예정입니다. 지속적인 투자 유치를 통해 생산 역량 확대, 연구개발 강화, 마케팅 확대 등도 추진하고 있으며, 친환경 모빌리티 브랜드로서의 입지를 공고히 할 예정입니다. 궁극적으로, 허브리스 전기자전거를 통해 ‘No Chain, No Battery, No Charging, No Fire, No Punk’라는 혁신적인 모빌리티 비전을 실현하는 것이 목표입니다.”한편, 코리아모빌리티는 IBK기업은행의 창업 육성 플랫폼 'IBK창공(創工) 광주‘ 1기 육성기업으로 전남대학교기술지주회사㈜가 함께 육성을 맡았다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com