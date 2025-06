리오랩, ‘서울메타위크서 ’자체 솔루션 ‘매니패스트’ 글로벌 AI 네트워크 확대

IT 기획 및 디자인 자동화 솔루션을 개발하는 스타트업 리오랩(대표 허재혁)은 지난 26일부터 27일까지 서울 코엑스에서 열린 ‘2025 서울메타위크’에 참가해 자체 솔루션 ‘매니패스트(Manyfast)’를 선보였다고 밝혔다.리오랩은 이번 행사에서 수백여 명의 IT·디자인 관계자를 대상으로 매니패스트의 주요 기능을 시연하고, 사용자 피드백과 구매 의향 데이터를 확보했다. 현장에서 높은 관심과 호응을 얻으며, 기획 자동화 솔루션의 실효성과 시장 가능성을 확인했다는 평가다.매니패스트는 기획자와 디자이너 및 개발자를 위한 기획 생산성 도구로, IT 기획과 디자인 구조를 빠르게 생성하고 관리할 수 있도록 설계됐다. 정형화된 그래프 자료구조를 기반으로 기획 내용을 구성해, 수정과 버전 관리가 용이하며, 소프트웨어 형상관리 개념을 UX/UI 기획 단계에 도입한 것이 특징이다. 또한, 자체 개발한 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 기술을 통해 다양한 생산성 도구들과의 호환성도 확보했다.허재혁 리오랩 대표는 “이번 서울메타위크 참여를 통해 자체적으로 개발한 매니패스트 제품의 시장 반응과 글로벌 진출 가능성을 확인했다”며 “전 세계의 개발자들이 Cursor를 생산성 보조 도구로 사용하는 것처럼, 기획자나 PM들은 매니패스트(Manyfast)를 생산성 보조 도구로 이용하는 것을 목표로 하고 있다. 빠르게 한국을 대표하는 기획 자동화 솔루션으로 나아가겠다”고 말했다.서울메타위크는 블록체인, 인공지능, 확장현실, 웹3 등 최신 기술 분야의 글로벌 기업과 전문가들이 참여하는 국내 대표 기술 콘퍼런스로, 올해 행사에도 다수의 글로벌 대기업이 참여해 산업 트렌드를 공유했다.리오랩은 ‘솔루션 프로바이더’라는 비즈니스 슬로건을 내세우며, 지금까지 국내 대기업과 스타트업을 포함해 약 200여 개의 IT 제품 UX/UI 프로젝트에 참여해왔다. 현재 매니패스트의 실증 및 협업을 논의 중인 주요 기업으로는 한솔PNS와 SK텔레콤이 있으며, 고객사로는 현대자동차그룹, 약손명가, 서강대학교, 디캠프, 아산나눔재단, 도전과나눔 등이 있다. 이 외에도 국내외 300여 개 스타트업과 협업 관계를 맺고 있다.또한 리오랩은 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 독일의 IF 디자인 어워드에서 2관왕을 수상한 디자인 스타트업으로, 월간 디자인에서 2024~2025 디자인 스페셜리스트로도 선정된 바 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com