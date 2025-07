‘슈가로로’, ‘K-COLLECTION with KCON LA 2025’ K-푸드 참가 기업으로 선정

‘슈가로로’, 2025년 누적 수출액 100만 달러 돌파하며 전년 연간 실적 뛰어넘어

저당·저칼로리 브랜드 '슈가로로'는 대중소협력재단과 CJ ENM이 주최하는 K-COLLECTION with KCON LA 2025’에 대한민국 대표 K-푸드 브랜드로 참가한다고 29일 밝혔다.슈가로로는 오는 내달 1일부터 3일까지 사흘간 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나와 LA 컨벤션 센터(LA Convention Center)에서 열리는 K-COLLECTION with KCON LA 2025’의 K-푸드 부문 참가 기업으로 선정됐다.슈가로로는 독보적인 대체 당류 기술을 적용해 모두의 입맛을 사로잡은 제로 열풍의 시초 브랜드로 당과 칼로리 걱정 없이 건강하고 맛있게 먹을 수 있는 제로 디저트 시장을 이끌고 있다.인테이크는 이번 K-COLLECTION with KCON LA 2025’를 통해 미국 현지 소비자 대상 ‘슈가로로’ 시식 이벤트를 진행하고, 미국 유통사 및 바이어와의 상담을 통해 적극적인 수출 확장 협의에 나설 계획이다.또 미국 내 온라인 유통 플랫폼 입점과 오프라인 테스트 판매 등 시장 론칭을 위한 파일럿 프로젝트도 추진 중이다.한녹엽 인테이크 대표는 “미국은 인테이크 글로벌 전략의 핵심 국가”라며 “이번 K-COLLECTION with KCON LA 2025’참가를 시작으로 미국 시장에서의 ‘슈가로로’ 브랜드 인지도 확대와 현지화 전략을 본격 전개해 나갈 계획”이라고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com