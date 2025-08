에이치에스컴퍼니, 직업훈련기관 전용 LMS 공개

(주)에이치에스컴퍼니(대표 정종두)는 직업훈련기관 전용 학습관리시스템(LMS)을 자체 개발해 공개하고, 직업전문교육 시장에 본격 진출한다고 밝혔다.IT 직업훈련기관을 대상으로 교육과정 설계 및 운영 컨설팅을 제공해온 에이치에스컴퍼니는 오랜 현장 경험과 전문성을 바탕으로 교육기관 맞춤형 학습관리 솔루션을 직접 설계하고 구축했다.이번에 개발된 LMS 시스템은 직업훈련기관이 교육 콘텐츠를 표준화해 관리할 수 있도록 돕고, 온라인 학습 자료 제공, 실시간 진도 파악, 피드백 기능 등 교육 전반을 효율적으로 운영할 수 있는 기능을 포함하고 있다. 특히 변화가 빠른 IT 산업 환경에서 직업훈련기관이 보다 유연하게 대응할 수 있도록 했다.학습자 개개인의 학습 데이터를 분석해 역량을 진단하고, 맞춤형 피드백을 제공하는 기능은 기존의 단순 콘텐츠 제공형 시스템과 차별화되는 부분이다. 실제로 에이치에스컴퍼니는 이번 LMS를 일부 지역 IT 직업훈련기관에 시범 도입해 오프라인 집체교육과 연계한 성과를 확인했으며, 앞으로 전국 단위 확대와 함께 기능 고도화에도 나설 계획이다.에이치에스컴퍼니 관계자는 “현장에서 교육기관들이 겪는 실제 문제와 요구사항을 반영한 시스템”이라며 “향후에는 학습자 개별 역량 분석 결과를 기반으로 기업의 구인 정보와 연계하는 매칭 플랫폼으로 발전시켜, 훈련생과 기업 모두에게 실질적인 도움이 되는 구조를 구축할 계획”이라고 밝혔다.한편 (주)에이치에스컴퍼니는 IT 직업훈련기관을 대상으로 커리큘럼 설계, 운영 컨설팅, 교육 품질 향상 방안 제시 등 종합적인 솔루션을 제공해온 전문 기업으로, 다수의 직업훈련기관 및 공공기관과 협력한 실적을 바탕으로 다양한 교육 서비스 개발을 확대해 나가고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com