혜움, 알프레드 리브랜딩 공개…올인원 금융 SaaS로 비전 제시

금융 AI 에이전트 ‘알프레드’와 경영지원 보고서 서비스 ‘알프레드 레포트’ 운영사 혜움은 사용자 편의성 강화와 서비스 확장을 위해 알프레드 리브랜딩을 단행했다고 7일 밝혔다.이번 리브랜딩은 알프레드의 브랜드 컬러를 프로덕트에 적용하고 메뉴 및 컴포넌트를 재설계하는 등 UI·UX를 개편해 서비스 전반의 직관성과 일관성을 높였다. 혜움은 기존 세무 중심의 카테고리 구조를 세무, 경리, 급여로 구분해, 향후 경리 및 급여 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 서비스 출시 시점에 맞춰 유연하게 기능을 추가하고 확장할 수 있는 기반을 마련했다.혜움은 이번 리브랜딩과 함께 사업자에게 손익, 매출, 인건비 등 핵심 주요 재무 지표를 한눈에 볼 수 있는 ‘대시보드’ 기능도 새롭게 선보였다. 대시보드는 경영지원 보고서 서비스 ‘알프레드 레포트’ 및 AI 에이전트 ‘알프레드’와 연동돼 사업자는 매출매입현황, 카드매출, 손익현황, 비용분석, 자금흐름 등의 주요 지표를 요약된 보고서 형태로 확인할 수 있는 것은 물론 챗봇과의 대화를 통해 업무를 처리할 수 있다.혜움은 세무를 넘어 기업의 재무 업무 전반을 아우르는 올인원 금융 SaaS로의 도약을 목표로 경리 및 급여 BPO 서비스를 연내 출시할 계획이다. 또한 LAM(대규모 행동 모델, Laget Action Model) 고도화를 통해 추론과 의사결정이 가능한 에이전틱(Agentic) AI로의 진화를 추진하며, 사업자의 금융 업무 전 과정을 지원하는 통합 플랫폼으로 성장해 나간다는 방침이다.옥형석 혜움 대표는 “이번 리브랜딩은 알프레드가 단순 세무 AI를 넘어 경리와 급여까지 아우르는 통합 금융 에이전트로 진화하기 위한 첫걸음”이라며 “앞으로도 사용자 경험을 최우선으로 고려해 서비스를 고도화하고, 기업 재무 전반의 업무를 한 번에 해결하는 올인원 금융 SaaS로 도약할 것”고 말했다.한편 혜움은 올초 IBK기업은행, 쿼드벤처스, 키움인베스트먼트 등으로부터 누적 210억원을 투자받았으며, 최근 연세대학교 컴퓨터학과 조성배 특훈교수를 사외이사로 선임해 기술 리더십을 강화했다. 마이크로소프트, IBK기업은행, 네이버 클라우드 등과 소상공인을 위한 AI 에이전트 개발 MOU를 각각 체결해 상호 기술 교류 및 서비스 강화를 위한 협력을 지속 중이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com