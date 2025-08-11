차이나텔레콤 글로벌, ‘CC-Global Awards 2025’서 2관왕 달성

차이나텔레콤 글로벌이 글로벌 통신사 커뮤니티인 Carrier Community가 주관하는 국제 시상식 ‘CC-Global Awards 2025’ 2관왕을 달성했다.이번 차이나텔레콤 글로벌이 수상한 상은 ‘혁신적인 IoT 솔루션(GCCM’25 RECOGNITION AWARD: INNOVATIVE IOT SOLUTIONS)’과 ‘중동·유럽·아시아 지역 올해의 통신 사업자 (MIDDLE EAST, EUROPE & ASIA CONNECTIVITY OPERATOR OF THE YEAR)’으로, 해당 기업이 사물인터넷(IoT) 솔루션, 프랑크푸르트 데이터센터, ‘톈퉁 1호’ 위성 이동통신 시스템 등에서 보여준 탁월한 성과를 높이 평가받은 결과라는 평이다.기업 관계자는 “이번 2관왕 달성은 글로벌 기업의 기술 개발 역량, 산업 가치 창출, 지속적인 혁신 노력에 대한 업계의 높은 평가이자, 글로벌 디지털 전환을 선도하는 기업으로서의 위상을 다시 한번 입증했다”고 설명했다.차이나텔레콤 측은 "지역을 연결하고, 세계를 아우르며, 글로벌 고객에게 안정적인 통신 서비스를 제공하는 것을 사명으로 삼고 있다"며, "앞으로도 클라우드와 네트워크 인프라를 바탕으로 전 세계 연결성과 디지털 성장을 뒷받침하는 핵심 파트너가 되겠다"고 밝혔다.한편 독일 베를린에서 열린 이번 ‘CC-Global Awards 2025’는 ▲기술 혁신 ▲산업 응용 ▲글로벌 협력 생태계 구축 ▲스마트 운영 역량 등을 기준으로 엄격하게 심사해 디지털 경제 시대를 선도하는 혁신 기업과 기술 사례를 조명하는 권위있는 시상식이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com