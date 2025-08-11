리튬포어스, 카카오프렌즈 보울 스마트워치 충전 거치대 출시

(주)리튬포어스가 신제품 ‘카카오프렌즈 보울 스마트워치 충전 거치대’를 출시하며, 오는 8월 11일부터 쿠팡을 통해 단독 사전 예약 판매를 진행한다고 밝혔다.이번 제품은 워치 충전기 거치와 시계 보관이라는 스마트워치 사용자들의 실질적인 니즈를 동시에 해결해주는 아이템으로, 디자인과 실용성, 편의성을 모두 갖췄다. 특히 툭 올려두기만 하면 충전과 거치가 동시에 가능한 구조로 누구나 손쉽게 사용할 수 있으며, 책상이나 침대 머리맡 등 다양한 공간에 자연스럽게 어우러지며 부드러운 실리콘 소재로 제작돼 스크래치나 오염 걱정 없이 활용 가능하다.사용자의 다양한 기기 환경을 고려해 애플워치와 갤럭시워치 모두 호환이 가능하도록 설계되었으며, 애플워치 전용 홀더도 함께 제공된다. 충전 방식 또한 직관적이다. 충전기는 거치대에 간편하게 삽입할 수 있으며, 케이블 고정 홈이 있어 단선 걱정 없이 안정적인 사용이 가능하다.이번 신제품은 8월 11일부터 8월 17일까지 쿠팡에서 사전 예약 판매가 진행되며, 정식 출시가보다 약 38% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.이번 제품을 기획·출시한 (주)리튬포어스는 IP 기반 OEM·ODM 제조·유통 전문 기업으로, 국민 캐릭터 ‘카카오프렌즈’를 비롯해 삼성 갤럭시프렌즈, BTS ‘TinyTAN’, 유니버설 스튜디오, EBS 자이언트펭TV(펭수) 등 다양한 글로벌 IP와 라이선스 계약을 체결해왔다.리튬포어스 관계자는 “이번 스마트워치 충전 거치대는 사용자 경험을 기반으로 기획되어 실용성과 감성을 동시에 담은 제품”이라며 “앞으로도 카카오프렌즈 IP를 활용해 일상 속 가치를 높이는 제품을 지속 선보일 계획”이라고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com