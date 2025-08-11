기업가정신 프로그램 단체사진

호서대학교(총장 강일구) 창업중심대학사업단은 지난 8월 11일 대전창조경제혁신센터에서 ‘2025년 기업가정신 프로그램’을 성공적으로 개최했다. 이번 프로그램은 중소벤처기업부와 창업진흥원이 주최하고, 호서대학교 창업중심대학사업단이 주관하여 충청권 예비창업자와 학생들의 창업 역량을 높이는 것을 목표로 마련됐다.이번 교육에는 충청권 내 중·고등학생, 대학(원)생 및 예비창업자 등이 참여했으며, 기업가 정신 함양과 실전 창업 준비를 위한 다양한 강연과 실습이 진행됐다. 주요 프로그램으로는 ▲박대희 대전창조경제혁신센터 대표의 기업가 정신 강의, ▲문예진 예진컴퍼니 대표의 선배창업자 특강, ▲김승환 인카운터경영연구소 대표의 정부지원사업 활용법과 사업계획서 작성 실습, ▲발표자료 준비 방법 및 창업 실패 방지 노하우 강의가 포함됐다.교육 참가자들은 창업 선배들의 경험담과 실질적인 조언을 통해 창업 과정에서 마주할 수 있는 다양한 도전과 해결 방안을 배우는 기회를 가졌다. 한 참가자는 “이번 프로그램을 통해 창업 준비 과정에 대한 실질적인 정보를 얻었고, 기업가 정신이 무엇인지 또 정부지원사업을 어떻게 활용할 수 있는지 명확히 이해하게 되었다”고 소감을 전했다.박승범 호서대 창업중심대학사업단장은 “기업가정신 프로그램을 통해 권역 내 청년들이 창업에 대한 자신감과 구체적인 실행 역량을 기를 수 있었다”며 “앞으로도 충청권 청년 창업 생태계 활성화를 위해 다양한 교육과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.호서대학교 창업중심대학사업단은 향후에도 기업가정신 확산과 창업 인프라 강화를 위한 프로그램을 지속적으로 운영하며, 유망 창업 아이템을 발굴하고 실전형 창업 인재를 육성해 나갈 계획이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com