[인천테크노파크 2025년 인천 라이징스타 선정기업] 공장 관리 업무 자동화하고, 산업용 부동산 중개 지능화하는 플랫폼 개발한 ‘리얼라이저블’

원동명 리얼라이저블 대표



공장장닷컴, 산업단지 공유공장의 임대료·전기료·관리비를 한곳에서 실시간 관리

AI 기반 자동화·지능화 기능으로, 기존 수작업 방식의 한계를 해결

리얼라이저블은 공장 관리 업무를 자동화하고, 산업용 부동산 중개를 지능화하는 플랫폼을 운영하는 기업이다. 원동명 대표(41)가 2022년 3월에 설립했다.“기업명 ‘리얼라이저블(realizable)’은 제조 기업들의 꿈인 양산(Mass production)을 현실화(Realizable)로 만든다는 의미와 회계용어로 매출 인식 기준을 뜻하기도 해서 ‘열심히 매출을 내겠다’는 의지를 담고 있습니다. 리얼라이저블은 한국 제조업의 경쟁력을 디지털로 혁신한다는 미션 아래, 산업단지 내 중소·중견기업들의 공장 관리 업무를 자동화하고, 산업용 부동산 중개를 지능화하는 플랫폼을 운영합니다.”대표 아이템인 공장장닷컴은 산업단지 공유공장의 임대료·전기료·관리비를 한곳에서 실시간 관리하는 플랫폼이다. 한국전력 데이터·IoT 계량기 연동으로 정확한 비용 청구하고 AI 기반 자동화·지능화 기능으로, 기존 수작업 방식의 한계를 해결한다. 제조 스타트업·해외 기업을 위한 산업용 부동산 중개 플랫폼으로 AI 매물 추천 엔진으로 복잡한 용지 매칭 과정을 간편화한다.“현장 밀착형 데이터로 2022년부터 남동공단 8,000여 개 공장을 직접 방문해 니즈를 수집해 높은 진입장벽 구축하였습니다. 통합·지속형 서비스로 비용 관리부터 용역 중개까지 연결, 일회성 프로젝트와 달리 ‘공장 관리의 OS’ 처럼 항시 운영합니다. 제조업 키워드 콘텐츠 마케팅으로 검색 상위 점유해 잠재고객을 흡수하고 있으며, 80% 이상의 고객 유지율을 유지하고 있습니다.”공장장닷컴은 제조 실무자가 궁금해하는 전기요금 절감·임대료 정산 정보를 네이버 블로그·뉴스레터로 배포하며 마케팅을 진행하고 있다.“오프라인으로는 현장 PoC & 세일즈로 산업단지 방문 후 PoC를 진행하고 있으며, 공공 R&D를 활용해 중기부·산자부 R&D 과제에 참여하고 있습니다. 이를 통해 운영비 충당·현장 접점을 확보하였습니다. 이외에 GTM 전략으로 양산 준비 단계의 제조 스타트업을 최초 타깃으로 생산 허들 낮추기를 지원하고 있습니다.”리얼라이저블은 2023년 소풍벤처스·더인벤션랩·프라이머로부터(띄어쓰기) 시드 투자를 완료하였으며, 2025년에도 MYSC로부터 일부 SAFE 투자 유치 성공, 런웨이 안정적으로 유지하고 있다.원 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “스마트팩토리 시대에도 산업단지 공장 관리는 여전히 수작업이라는 점을 보고, 퇴직금으로 초기 자본을 마련해 2022년 리얼라이저블을 창업했습니다. 운 좋게도 프라이머 권도균 대표님을 만나 엔젤 투자를 받았고, 2023년 청년창업사관학교 선정으로 안정적 시작이 가능했습니다. 글로벌 제조회사에서 구매개발·원가 관리를 5년 수행해 제조업 현장에 대한 이해를 바탕으로 창업을 결심했습니다.”창업 후 원 대표는 “우리 서비스를 도입한 기업들의 전기료·관리비 절감 사례 다수 확보하면서 보람을 느끼고 있다”며 “일회성 구축이 아닌, 관리사무소처럼 옆에 머물며 필요할 때마다 적합한 기술·서비스 제공하고 싶다”고 말했다. 덧붙여 “노후 산업단지 AI/디지털화가 지역 경제 활성화·일자리 창출로 이어진다는 피드백을 받을 때까지 멈추지 않겠다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 원 대표는 “2025년 전국 30개 주요 산업단지 확장을 고려하고 있다”며 “고객사 1,000개, 매출 5배 성장을 목표로 하고 있다”고 말했다.“AI 기능 고도화를 통해 큰공장 플랫폼에서 AI 매물을 추천하고 공장장닷컴에 에너지·탄소 최적화 솔루션 추가할 것입니다. 이를 통해 양산 경험 없는 기술 스타트업과 전통 제조사 간 마이크로 M&A와 볼트온 전략을 지원하며, 한국형 서치펀드 모델로 대한민국 제조업의 새로운 세대교체 이끌고 싶습니다.”리얼라이저블은 아이템을 인정받아 인천테크노파크 인천 라이징스타에 선정됐다. 인천 라이징스타는 해외 진출 가능성을 보유한 유망 디지털 혁신기업을 발굴해 국내외 액셀러레이터(AC)와의 연계를 통한 맞춤형 지원을 제공하는 프로그램이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com