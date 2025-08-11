[2025 성균관대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 취업 준비의 효율을 높이는 ‘라이프 멘토’ 개발한 스타트업 ‘크루베이션’

조창익 크루베이션 대표



AI가 결합된 경험 정리 프레임과 취업 보조 기능을 통해 구직자를 돕는 플랫폼 개발

기관 제휴 이후 서비스 이용 학생들의 경험 정리 참여 비율이 8.5배 증가

크루베이션은 개인 맞춤형 취업 준비 서비스 ‘라이프 멘토’를 운영하는 스타트업이다. 취업 준비의 최대 난관은 자기소개서의 소재를 찾거나 면접 질문에 대한 답변의 근거를 꺼내려는 순간, 머릿속이 새하얘지는 일이다. 이런 문제를 해결하고자 조창익 대표(27)가 2024년 4월에 설립했다.자기소개서와 면접을 준비하기 전에 필수적으로 수행해야 하는 단계가 있다. 경험 정리다. 그러나 많은 취업 준비생들이 경험 정리를 놓치고 있다. 경험 정리를 수행해야만 필요할 때마다 자기소개서 작성에 적합한 소재를 찾아낼 수 있고, 또 면접 질문에 대한 답변을 잘 준비할 수 있다. 정리 과정에서 본인만의 인사이트를 발굴하게 되는 것도 장점이다.라이프 멘토는 이러한 경험 정리를 AI와 가이드를 통해 도와주면서 동시에 자기소개서와 면접에 대한 보조 기능도 함께 제공하는 서비스다.“취업을 준비할 때 많은 사람들이 어필할 경험이 없다며 힘들어합니다. 사실은 정말 경험이 없는 것이 아니라 평소에 쌓았던 경험을 정리한 적이 없어 생기는 문제입니다. 사람은 기본적으로 망각을 하기에 따로 정리해 두지 않으면 급작스럽게 필요할 때 내가 했던 경험을 활용할 수 없습니다. 이 플랫폼은 소중한 경험이 망각되지 않고 취업 준비 과정에서 잘 활용될 수 있도록 기초 단계부터 차근차근 돕습니다.”많은 취업 관련 사이트들이 경험 정리 기능을 따로 제공해 주지 않는다. 있더라도 자기소개서 초안 생성 기능에 포함돼 제공된다. 반면에 라이프 멘토는 경험 정리만을 위한 탭과 기능이 따로 있다. 학생들이 놓치기 쉬운 경험 정리를 유도한다.라이프 멘토는 서비스에 만족한 학생과 취업 준비생의 입소문을 통해 홍보되고 있다. 대학교 일자리플러스센터에서 많은 관심을 가져주고 있으며, 현재 아주대학교 일자리플러스센터와 계약을 맺고 서비스가 제공 중이다.조 대표는 “기관 제휴 이후 학생들의 경험 정리에 참여하는 비율이 8.5배 증가했다”며 “1인당 경험을 구체화하는 개수도 3배 이상 증가했다”고 말했다.“정리한 경험 데이터와 연동된 다양한 AI 기능이 자기소개서 작성과 면접 준비를 도와줍니다. 그래서 더 개인 맞춤형 취업 보조 기능을 제공할 수 있었고 실제로 라이프 멘토를 사용하는 분들의 자기소개서 완성 시간이 평균 대비 81% 단축되는 등 취업 효율이 크게 오르는 모습을 확인할 수 있었습니다.”조 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “생성형 AI 시대에 필요할 때마다 본인의 경험을 꺼내 쓸 수 있는 본인만의 경험 창고를 만들어 두는 것은 필수라고 생각했습니다. 본인을 잘 아는 만큼 AI에 의존하는 것이 아닌 AI를 활용할 수 있기 때문입니다. 그러나 경험 창고로 활용할 수 있는 서비스가 극히 적다고 느꼈고, 특히 취업 관련해서는 더욱 없다고 느꼈습니다. 생성형 AI가 없던 시대에도 경험 정리는 취업 준비에 필수적인 단계였습니다. 생성형 AI마저 도래한 시대에서, 라이프 멘토라는 경험 창고를 만들어 취업 준비생들의 취업 효율을 압도적으로 높여드리고자 했습니다. 다행히 출시와 동시에 아이템의 유용성을 인정받아 대학교 및 컨설팅 업체로부터 제휴를 맺을 수 있었습니다. 다양한 정부지원사업을 통해 인건비를 비롯한 고정비와 변동비도 확보할 수 있었습니다.”창업 후 조 대표는 “라이프 멘토를 활용해 취업을 준비한 뒤 합격한 소식을 전해 들을 때 보람을 느낀다”며 “학교 후배 중에서 합격 소식과 선물을 보내주는 사람들이 가끔 있다. 주변 사람들한테 도움이 된다는 것 자체만으로 뿌듯하다”고 말했다.크루베이션은 조 대표 외에 개발팀을 이끄는 풀스택 개발자 1명, 기획&디자인팀을 이끄는 UX 기획자 1명이 핵심 멤버로 활동하고 있다. 16년 동안 500명 이상 대기업 합격자를 배출한 전문 취업 컨설턴트 자문위원도 함께한다.앞으로의 계획에 대해 조 대표는 “단순히 자기소개서와 면접을 도와주는 플랫폼에 그치는 것이 아니라 학생, 청년, 이직 준비생들에게 커리어 전반에 걸친 도움을 주고, 또 좋은 영향을 미치고 싶다”며 “브랜드 그대로 라이프 멘토를 이용해주시는 분들의 라이프 멘토 역할을 수행하고 싶다”고 말했다.“장기적으로는 축적된 경험 데이터를 바탕으로 학생들의 진로를 설계하는 데 도움을 주고 싶습니다. 또한, 정리된 구직자의 경험 내용을 바탕으로 기업과 직접적인 구인 구직 활동이 일어나는 환경을 조성해 학생과 기업을 연결하는 종합 취업 플랫폼이 되고 싶습니다. 단순한 취업 지원을 넘어 청년들의 가장 소중한 시기, 20대를 책임지는 허브가 될 수 있도록 성장하겠습니다.”크루베이션은 아이템을 인정받아 성균관대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 성균관대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com