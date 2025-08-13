(왼쪽 첫 번째)한창건설 한호렬 부장, (왼쪽 두 번째)제이알아이엔씨 안태영 대표, (왼쪽 네 번째, 다섯 번째)한창건설 한상봉 회장, 이현선 대표. / (사진=제스퍼홀딩스 제공)

제이알아이엔씨, 한창건설, 제스퍼홀딩스가 파크골프 상호협력 업무협약을 체결했다. / (사진=제스퍼홀딩스 제공)

제이알아이엔씨(JR Inc)가 럭셔리 라이프스타일 브랜드 벤하트(BENHEART) 런칭과 함께 새로운 시장 개척에 나선다.제이알아이엔씨는 파크골프장 조성 사업의 성공적인 추진을 위해 한창건설, 제스퍼홀딩스와 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 시공과 인허가 등 각 사의 전문성을 결합해 폭발적으로 성장하는 파크골프 스포츠 시장을 선점하겠다는 전략으로 풀이된다.지난 7월 28일, 제이알아이엔씨 본사에서 진행된 업무협약식에는 한창건설의 한상봉 회장과 이현선 대표, 제이알아이엔씨 안태영 대표 등 주요 관계자가 참석하여 파크골프 사업의 긴밀한 협력 관계를 약속했다.이번 협약으로 각 사는 다음과 같은 분야에서 시너지를 창출할 계획이다. 한창건설은 파크골프장 시공을, 제스퍼홀딩스는 사업 시행 및 인허가 업무를 총괄하며, 제이알아이엔씨는 벤하트를 통해 사업의 전반적인 기획과 운영을 맡는다.협력서에 명시된 주요 업무 분야는 ▲파크골프 시공 사업에 대한 정보 공유 및 협력 ▲시공 관련 기술 자문 및 효율적인 공법 적용 방안 모색 ▲인허가 관련 시공 기술 지원 ▲사업 추진 및 운영 효율화 방안 모색 ▲공사비 절감 및 품질 향상 방안 공동 검토 등이다.이번 MOU는 단순한 사업 협력을 넘어, 건강하고 활기찬 삶을 위한 새로운 여가 문화를 창조하는 데 의의가 있다. 특히 이탈리아 하이엔드 브랜드인 벤하트의 품격과 전문성이 더해져, 뛰어난 조경 디자인과 고급화된 부대시설, 스마트 통합 운영 시스템을 갖춘 새로운 표준을 제시할 것으로 기대된다.또한, 이번 협약과 함께 제스퍼홀딩스와 한창개발홀딩스 간의 투자 계약도 체결되어 사업의 안정적인 재정 기반을 확보했다. 이는 파크골프 사업의 신속한 추진과 확대에 큰 동력이 될 전망이다.제이알아이엔씨 안태영 대표는 "이번 협약은 각 사가 보유한 강점을 극대화하여 시장을 선도하는 고품격 파크골프장을 조성하는 중요한 발판"이라며 "파크골프 이용자에게 차별화된 경험을 제공하고, 파크골프를 넘어선 벤하트만의 럭셔리 스포츠 문화를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com