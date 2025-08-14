비상교육 잉글리시아이, 전국 원장 대상 SNS 엠버서더 양성 과정 성료

글로벌 에듀테크 기업 비상교육의 초·중등 영어 전문 브랜드 잉글리시아이(englisheye)가 지난 9일 비상교육 본사에서 SNS 앰버서더 양성 과정을 개최했다.70여 명의 원장과 본부장을 대상으로 열린 이번 교육은 잉글리시아이를 운영하는 전국 가맹 원장들에게 SNS 채널 활용법과 효율적인 콘텐츠 제작 노하우를 전수해 지역 홍보 효과를 극대화하고 학원 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.교육 과정 수료 후 위촉된 잉글리시아이 SNS 앰버서더는 브랜드의 강점과 교육 철학을 실제 교육 현장 사례와 함께 신뢰감 있게 전달하는 공식 파트너로 활동한다. 학원 운영 사례를 담은 콘텐츠를 제작하고, 지역 학부모 대상 잉글리시아이를 알리는 채널을 운영하며 교육 콘텐츠 크리에이터로서의 역할을 수행한다. 아울러 SNS 활용 전략과 콘텐츠 제작 노하우를 지역 가맹 원장들과 공유하며, 본사와 가맹점 간 시너지를 창출하는 데에도 기여할 예정이다.이날 과정은 SNS 운영 필요성에 대한 교육을 시작으로 블로그 세팅 실습, 외부 강사 강연, ChatGPT 등 AI를 활용해 블로그를 더 쉽게 운영할 수 있는 팁 등 실용적이고 핵심적인 내용을 담았다. 특히 외부강사인 에듀비즈랩 문수환 대표는 최신 플랫폼 트렌드와 알고리즘을 활용한 콘텐츠 확산 노하우를 공유하며 참석자들의 큰 호응을 얻었다.참석자들은 SNS 활용 방향성과 실무 역량을 강화할 수 있었던 시간이라며 과정에 대한 큰 만족도를 드러냈다. 교육에 참여한 안산 오금초점 장철웅 원장은 “SNS를 운영해야 한다는 건 알고 있었지만 어떻게 시작해야 할지 몰라 막연했는데 오늘 교육을 통해 감이 잡혔다. 열심히 운영해볼 생각이다”고 말했다. 김해 프리미엄점 심채현 원장은 “SNS 채널을 통해 우리 학원의 강점을 알리는 일뿐만 아니라 학부모와의 신뢰를 쌓는 소통 채널로 열심히 활용해볼 생각이다”는 각오를 전했다.이번 SNS 앰버서더 양성 과정의 수료식은 9월 26일(금), 공식 위촉식은 2026년 1월 10일(토)에 진행되며 위촉식 이후 2월부터 본격적인 포스팅 활동과 교육 활동에 나서게 된다.비상교육 이영장 영어CoreGroup 그룹장은 “SNS 앰버서더는 지역 학부모와 신뢰를 형성하고 본사의 교육 철학과 가치를 일관되게 전달하는 전략적 파트너”라며 “잉글리시아이는 가맹 원장님들의 경쟁력 강화를 위해 앞으로도 체계적이고 지속적인 지원을 아끼지 않을 것이며, 이를 통해 개별 학원의 성장이 브랜드의 경쟁력 강화로 이어지는 선순환 구조를 만들어가겠다”고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com