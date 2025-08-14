유피소프트, 모든 프린터·복합기에 탑재 가능한 ‘범용 무인 프린팅 솔루션’ 출시

‘프린트카페’ 운영사인 ‘유피소프트’가 클라우드 프린팅 시스템(특허 제 10- 2131978호) 보유 기술을 이용해 모든 제조사의 프린터·복합기를 무인으로 운영할 수 있는 ‘유피솔루션’을 최초로 출시했다. 이번 솔루션은 2022년 9월 개발을 시작해 약 3년간의 연구·개발 끝에 완성됐다.그동안 무인 프린팅은 제조사, 프린터, 복합기에 따라 호환성 문제로 인하여 무인 솔루션 설치가 불가능했다. 그러나 ‘유피솔루션’은 제조사와 모델에 관계없이 모든 복합기를 무인 프린팅이 가능 하도록 만든 범용성 무인 솔루션이다.이는 유피소프트가 보유한 특허를 기반으로 클라우드 환경에서 무인 프린트를 구현한 새로운 개념의 솔루션이다. 삼성전자 공식 파트너사로서 글로벌 수준의 품질, 보안성, 안정성을 모두 충족하며 이번 기술을 완성했다.특히, 현재 출시 중인 모든 무인복사기는 토익·토플·학교증명서등 주요 자격증 기관의 보안과 전용 뷰어 제한으로 인해 출력이 불가능했다. 하지만 ‘유피솔루션’ 출시로 ‘유피솔루션’이 탑재된 모든 복합기에서 자격증 출력이 가능해졌다.또한 USB 소지가 필요 없는 스캔 저장 기능과 직관적인 UI/UX를 갖췄으며, 유피소프트가 자체 개발한 ‘유피팩스’ 시스템까지 탑재해 별도 사이트 접속 없이도 팩스 전송과 수신 확인이 가능하도록 했다.현재 ‘유피솔루션’은 프린트카페 매장에서 순차적으로 설치 중이며, 기 판매한 신형 복합기의 경우 전량 무상 업그레이드를 제공할 예정이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com