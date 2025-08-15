독학재수 브랜드 이투스247학원, 전국 단위 가맹 네트워크 강화

이투스에듀㈜의 자회사 이투스ECI㈜가 설립한 독학재수 전문 브랜드 ‘이투스247학원’은 11기 신규 가맹 지점 모집을 시작한다고 밝혔다.이투스247학원은 학생 개개인의 학습 성향과 성취도에 맞춰 맞춤형 커리큘럼을 설계하는 ‘스마트 관리’ 시스템을 제공한다. 또한 다양한 학습 환경을 구성해 지원하고 있으며, 현재 전국 60여 곳에서 학원을 운영 중이다.이번 11기 신규 가맹점 모집 지역은 서울권(영등포구, 중랑구, 서대문구), 경기권(군포시, 시흥시, 안양시), 충청권(아산시), 전라권(순천시), 경상권(김해시, 구미시, 양산시, 포항시) 등이다.신규 가맹 지점은 개원 이후 시기별 입시 교육과 워크숍에 참여하며, 본사의 운영 노하우와 교육 자료를 제공받는다. 확정된 가맹점의 오픈 일정은 2026학년도 대학수학능력시험 이후부터 순차적으로 진행될 예정이다.이투스247학원 관계자는 “이투스247학원은 2015년 론칭 이후 올해로 10주년을 맞았다”며 “학생들의 꿈을 향한 여정에 24시간, 7일 함께 해주실 분들을 기다리고 있다”고 말했다.신규 가맹 모집 관련 세부 정보와 신청 방법은 이투스247학원 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com