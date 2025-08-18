온열질환자 2.6배 증가… 치매안심센터가 운영하는 쿨링센터, 폭염 취약계층의 새로운 피난처로 주목

치매 어르신들이 ‘서초구 쿨링센터’에서 다양한 활동에 참여하는 모습(방민우 대학생 기자)

치매 환자와 가족을 위한 ‘복합형 쉼터’

쉼에서 활동으로… 다양한 인지·교류 프로그램

‘그늘막 씨네마’ 프로그램(쿨링센터 제공)

'스마트 기억 놀이터’ 프로그램

바리스타 체험을 하고 있는 조영순 씨

이용자 급증… 전국 확대 목소리

기록적인 폭염이 연일 지속되면서 온열질환 환자가 급증하고 있다. 특히 거동이 불편하거나 냉방시설 이용이 어려운 취약계층에게 여름은 생존을 위협하는 계절이다. 이런 가운데 서울 서초구 치매안심센터가 운영하는 ‘쿨링센터’가 폭염 취약계층, 특히 치매 환자와 보호자를 위한 새로운 여름 피난처로 주목받고 있다.질병관리청(KDCA)에 따르면 온열질환 감시체계가 가동된 지난 5월 중순 이후 현재까지 온열질환자는 지난해 같은 기간보다 약 2.6배 증가했다. 사망자 수도 4명에서 13명으로 3배 이상 늘었다. 기온이 오를수록 카페·백화점·지하철 등 냉방시설이 갖춰진 장소로 시민들이 몰리지만, 이마저도 접근이 어려운 고령자·저소득층·건강 취약계층에겐 접근조차 쉽지 않다.홍윤철 서울대학교 의과대학 교수는 “65세 이상 노인의 90%가 고혈압·당뇨·심장질환 등 만성질환을 가지고 있다”며 “이러한 질환은 폭염이 지속될 경우 악화될 위험이 크다”고 설명했다.이어 그는 “노인은 고온에 대한 감각이 둔화돼 위험 신호를 인지하지 못하는 경우가 많고, 갈증 감각도 떨어져 탈수나 열사병에 취약하다”고 덧붙였다.이처럼 폭염에 특히 취약한 노인과 돌봄 가족을 위해, 서울 서초구는 지난해 방배동 치매안심센터 내에 서울시 최초 ‘쿨링센터’를 열었다. 서초구 쿨링센터는 단순한 냉방 시설을 넘어, 치매 환자와 보호자가 안전하게 머물며 인지 프로그램에 참여할 수 있도록 설계된 ‘복합형 쉼터’다.센터 내부는 ‘안전한 집’을 그대로 옮겨 놓은 듯한 구조다. 모서리를 둥근 가구, 자동 타이머가 설치된 주방, 낮은 침대와 안전바 등 세부 요소까지 치매 환자의 안전을 세심하게 고려했다.치매에 걸린 어머니를 케어하고 있는 서옥순 씨는 “어머니가 시원하고 안전한 환경에서 프로그램에 참여하시니 마음이 놓인다”며 “그동안 치매 교육도 듣고 다른 보호자와 교류할 수 있어 여름철 큰 도움이 된다”고 말했다.센터 내부에서는 치매 환자를 위한 다양한 인지·교류 프로그램이 상시 운영되고 있다.그중 하나가 매주 목요일 진행되는 ‘그늘막 씨네마’다. 어르신들이 시원한 음료를 들고 자리에 앉으면, 스크린에는 가족 영화가 재생된다. 상영이 끝나면 작품 속 장면을 주제로 퀴즈를 풀며 정서적 유대감을 쌓는다.옆 공간에서는 ‘스마트 기억 놀이터’가 한창이다. AI로봇, 해피테이블, 스마트 미러 등 디지털 장비를 활용해 몸과 마음을 동시에 자극한다. 참가자들은 게임을 하듯 움직이며 땀을 식히고, 두뇌 활동도 이어간다.또 다른 공간에서는 ‘두뇌 맑은 시간’ 프로그램이 진행된다. 계산 문제, 필사, 인지 학습지를 통해 집중력과 성취감을 높인다. 보호자들이 모여 돌봄 경험과 지식을 나누는 ‘희망 다이어리’ 시간도 마련돼 있다. 정민길 사회복지사는 “단순한 무더위 피신 공간이 아니라, 환자와 보호자가 함께 즐기며 정서적·사회적 유대를 강화할 수 있는 복합 공간”이라고 설명했다.센터 한쪽의 작은 카페 ‘기억다방’에서는 90세 조영순 씨가 직접 커피를 내린다. 경도 인지장애를 앓고 있는 그는 바리스타 체험 프로그램을 통해 음료를 만들고 손님과 대화하며 사회활동의 기회를 얻는다.조 씨는 “서투르지만 차와 커피를 대접하면서 사람들과 이야기 나누니 보람이 크다”고 말했다.서초구 쿨링센터는 지난해 서울시 치매관리사업 특화 경진대회에서 대상을 수상하며 모범 사례로 인정받았다. 기후 위기 시대, 폭염이 일상화된 상황에서 서초구 쿨링센터는 돌봄·활동·휴식이 공존하는 새로운 여름 돌봄 모델로 자리 잡고 있다.이용자 수 역시 빠르게 증가하고 있다. 지난해 583명이 이용했던 센터는 올해 개소 3주 만에 300명을 넘어섰고, 하루 평균 10명 이상이 찾으며 이용자 만족도도 높은 편이다.정 사회복지사는 “서초구 쿨링센터는 이용자 중심의 프로그램 기획이 주효했다”며 “다만 전국 확산을 위해선 자치구별 공간 확보가 우선”이라고 말했다. 그는 “상시 운영이 어려운 지역은 여름철 계절 프로그램 형태로도 도입할 수 있을 것”이라고 제안했다.홍 교수는 쿨링센터 확산 필요성에 대해 “폭염에 취약한 노인, 특히 홀로 사는 경우 안전하게 더위를 피하고 건강을 관리할 수 있는 공간이 필요하다”고 강조했다. 이어 “그러나 언제·어떻게 쿨링센터를 이용해야 하는지 모르는 노인이 많다”며 “센터 이용에 대한 정보 안내 시스템과 접근성 개선이 함께 이루어질 때 비로소 폭염 취약계층이 쿨링센터를 실질적으로 활용할 수 있을 것”이라고 전했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com[방민우 대학생 기자]