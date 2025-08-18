유클리드소프트, ‘청년 데이터 인재 양성의 산실’ ABC 부트캠프 6기 수료식 성료

(주)유클리드소프트는 지난 8일, 대전지식산업센터에서 25년도 ABC 부트캠프 데이터 탐험가 과정 6기(이하 ABC 부트캠프) 수료식을 성공적으로 진행했다고 밝혔다.ABC 부트캠프는 (주)유클리드소프트가 운영하고 고용노동부와 대한상공회의소가 주관하는 미래내일 일경험 사업(ESG 지원형)의 일환으로, 3년 연속 고용노동부 우수 교육 프로그램으로 선정됐다. 이번 ABC 부트캠프 6기는 총 31명의 학생이 참여해 6월 23일부터 8월 8일까지 35일간 진행됐다.이날 수료식에는 (주)유클리드소프트 채은경 대표이사를 포함한 운영기관 관계자들이 참석하여 수료생 31명에게 수료증을 수여하는 시간을 통해 자리를 기념했다. 또한 최우수 참여자상, 우수 참여자상, 우수 참여수기상, 열혈 서포터즈상, 우수 테크노트상 시상을 통해 7명에게 개인상이 수여됐다.수료생들은 35일 동안 기술 배움 트랙을 통해 파이썬 프로그래밍, 파이썬 라이브러리, 데이터 수집 및 크롤링 등 문제 해결을 위한 기술 학습 활동을 하며 데이터 전문성을 향상했다. 기술 나눔 트랙을 통해서는 퍼실리테이션, ESG 세미나, 찾아가는 멘토링 등 배운 지식을 나누고 사회적 책임을 실천하는 활동을 하며 인문적 소양 또한 학습했다.채은경 대표이사는 "31명의 교육생이 35일간 높은 열정을 보여주어 감사하다"며, "다양한 후속프로그램을 운영하여 수료생들이 배운 것을 발판 삼아 더 넓은 세상에서 더 큰 성장을 이룰 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com