마이리얼트립, 월 거래액 2171억 원 돌파…年 2.6조 원 눈앞

전년 대비 42% 성장, 항공 BSP 업계 최상위권 진입 및 숙박 50%↑ 등 전 부문 고른 상승

마이리얼트립은 올해 7월 월간 거래액(GMV)이 2171억 원을 기록하며 역대 최고치를 경신했다고 밝혔다.2023년 월 거래액 1000억 원에 도달한 마이리얼트립은 지난달 처음으로 2000억 원을 넘어섰다. 올해 1월부터 7월까지의 누적 거래액은 전년 동기 대비 42% 증가한 1조3000억 원이며 연말에는 2조6000억 원 돌파가 유력해졌다.마이리얼트립은 항공, 숙박, 투어&액티비티(T&A), 자유·패키지여행 결합 상품 ‘마이팩’ 등 전체 카테고리에서 고른 성장세를 보이고 있다. 특히 투어&액티비티 부문의 거래액과 매출이 40% 이상 상승했다.항공 부문은 BSP(Billing and Settlement Plan) 정산 실적 기준 월 거래액 1200억 원으로 업계 최상위권에 진입했으며, 숙박 부문도 1월 대비 50% 이상 늘어나 월 350억 원을 웃돌았다. 월 영업이익 역시 사상 최대치를 기록하고, 수익성 측면에서 가파른 상승세를 이어가고 있다.성장 동력으로는 AI 기반 맞춤 여정 추천, 예약 프로세스 간소화, 고객 응답 자동화 등 사용자 편의 개선이 주효했다.마이리얼트립은 하반기 개인화 서비스 강화와 브랜드 캠페인 전개를 통해 글로벌 경쟁력을 제고하고 연간 거래액 3조 원대 진입을 추진할 계획이다.이동건 마이리얼트립 대표는 “역대 최고 거래액 달성은 고객과 파트너를 연결하는 우리의 전략이 시장에서 입증된 결과”라며 “앞으로도 더 나은 여행 경험과 가치를 제공하기 위해 기술·서비스 혁신을 지속하겠다”고 전했다.한편, 마이리얼트립은 최근 글로벌 LCC 항공권 예약 서비스를 확대하고 실시간 가이드 매칭 서비스 ‘현지 도우미’를 베타 론칭하는 등 여행 슈퍼 앱으로서의 서비스 고도화에 집중하고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com