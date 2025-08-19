페루, 2025 오사카 엑스포서 경제·문화 교류 확대

페루 정부가 2025 오사카·간사이 엑스포에서 다양한 경제·문화 행사를 개최하며 아시아 시장에서의 교류를 강화했다. 특히 한국 경제사절단 15명이 동행해 양국 간 협력 방안을 모색하며, ‘페루의 날(Peru Day)’ 행사를 통해 문화적 유대감을 다졌다.8월 7일 도쿄에서 열린 ‘페루 인베스트 데이(Peru Invest Day)’에는 디나 볼루아르테(Dina Boluarte) 대통령과 경제재정부, 농업부, 에너지·광업부 등 6개 부처 장관들이 참석해 페루의 경제 잠재력과 글로벌 경쟁력을 홍보했다.지난 8일에 진행된 오사카 무역포럼에는 페루 수출기업 20개사가 참가해 중국, 일본, 한국, 대만 등 50여 개 기업과 150건 이상의 비즈니스 상담을 진행했다. 피스코, 퀴노아, 올리브유, 알파카 의류 등이 소개됐으며, 한국 기업 11개사는 페루 기업들과 협력 가능성을 타진했다.관광 세미나에서는 아시아 주요 여행사 관계자들과 160건 이상의 상담이 이뤄졌다. 마추픽추를 비롯한 관광명소와 맞춤형·지속가능 관광 상품이 주목받았으며, 한국 여행사 4곳은 페루 신규 상품 개발과 공동 마케팅을 논의했다.우르술라 데실루 레온 통상관광부 장관은 네트워킹 리셉션에 참석해 “양국의 지속적인 협력 확대는 상호 발전에 중요한 의미가 있다”며 감사 인사를 전했다.지난 9일 ‘페루의 날’ 행사에서는 볼루아르테 대통령과 장관들이 페루관을 방문해 전통무용·퍼레이드·그래미상 수상 아티스트 토니 수카의 라이브 공연으로 관람객들의 열띤 호응을 이끌어냈다. 전시관에서는 안데스·아마존 테마 전시, 전통 음식 시식회, 수공예품 전시가 열려 페루의 슬로건 ‘무한한 가능성’을 현장에서 구현했다.페루 수출관광진흥청(PROMPERU) 한국사무소 알바로 실바 산티스테반 대표는 “한국은 페루의 상위 10대 교역국 진입과 주요 투자국으로 도약하기 위해 식품 공급망 강화, 인프라 개발, 디지털 연결성 확대 등 다각적인 노력을 이어갈 것”이라고 강조했다.이번 엑스포를 통해 페루는 아시아 시장 진출을 가속화하고, 특히 한국과의 경제·문화적 유대감을 강화하며 글로벌 파트너십을 확대해 나간다는 계획이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com