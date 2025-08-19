원티드랩, 최대 규모 채용 페스티벌 '2025 온라인 리크루팅 카니발' 개최, 이미지 제공 = 원티드랩

HR 테크 기업 원티드랩이 취업 준비생과 이직 희망 직장인을 위한 대규모 채용 이벤트 ‘2025 온라인 리크루팅 카니발’을 개최한다고 19일 밝혔다. 구직자와 기업을 잇는 원티드 최대 규모의 채용 축제로, 8월 11일부터 9월 30일까지 약 7주간 온라인으로 진행된다.이번 리크루팅 카니발은, ‘BOLD STEPS, BIG OFFERS(대담한 도전, 큰 기회)'를 테마로 참가자들에게 실질적인 취업 기회와 함께 파격적인 혜택을 제공한다. 이벤트 기간 내 원티드를 통해 지원해 최종 합격한 유저 중 추첨을 통해 1명을 선정해 기존 합격 보상금 50만 원과 함께 사이닝 보너스 1,000만 원을 추가 지급한다.특히 매주 다른 기업과 함께하는 ‘리크루팅 위크’를 통해 참가자들이 다양한 기업의 채용 정보와 인사이트를 얻을 수 있도록 구성했다. 매주 기업별로 채용 담당자 및 현직자 인터뷰 콘텐츠, 취업 리포트, 라이브 Q&A 세션을 제공한다.'리크루팅 위크'에는 국내 주요 기업들이 참여한다. 8월 4주 차에는 쿠팡을 시작으로 9월 1주 차 롯데 유통군, 9월 2주 차 현대오토에버, 9월 3주 차 CJ그룹(ENM, 올리브영 등)이 순차적으로 진행된다. 각 기업의 채용 담당자와 현직자들이 직접 참여해 라이브 Q&A 세션에 참여한다. 구직자들은 각 기업별 채용 정보는 물론 기업문화, 복리후생, 성장 기회 등에 대해 인사담당자에게 직접 질문하고 답변을 받을 수 있다. 각 기업별 상세 일정과 참여 신청 방법 등 자세한 정보는 원티드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.원티드랩 관계자는 "이번 리크루팅 카니발은 단순한 채용 정보 제공을 넘어, 참가자들이 실제로 원하는 기업에 합격할 수 있도록 돕는 종합 취업 지원 프로그램”이라며 “매주 다른 기업의 생생한 채용 인사이트를 얻고, 실무 중심의 기업 정보를 확인할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.이어 “특히 최종 합격 시 1,000만 원이라는 파격적인 혜택을 통해 참가자들의 취업 성공을 적극 응원하고자 한다”며 “앞으로도 우수한 기업들과 원티드 구직자들을 효과적으로 연결해 모두가 성공적인 커리어 성장을 이룰 수 있도록 돕는 다양한 프로그램을 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com