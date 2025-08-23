‘굿, 사람, 삶’, 방학이면 고창으로 향하는 대학생들의 이야기

전라북도 고창의 ‘고창농악전수관’에서 대학생 전수생들이 잡색수업을 듣고 있다. (2025 고창농악 여름전수지기 박하연 씨 제공)

5주차 전수생들이 판굿을 뛰고 있다 (최예람 대학생 기자)

고창농악 전수 장구반의 자율연습 시간(신민철 씨 제공)

“얼씨구~” 흥겨운 추임새가 울려 퍼지는 전라북도 고창의 ‘고창농악전수관’. 서울에서 약 300km 떨어져 있는 이곳은 방학시즌만 되면 찾아오는 이들이 있다. 바로 대학생들이다. 이들은 양손 가득 짐과 농악기를 들고 ‘고창농악’을 배우기 위해 이곳에 모여든다.고창농악보존회는 봄•여름•가을•겨울 ‘사시사철 굿피는 고창’이라는 전수 프로그램을 33년간 이어오고 있다. 고창농악을 배우고자 하는 대학 풍물패는 방학을 이용해 여름, 겨울 전수에 단체로 참여한다.다양한 커리큘럼 중 ‘판굿전수’는 고창농악 전반의 문화를 경험할 수 있는 전수다. 전수생은 쇠(꽹과리, 징), 장구, 북, 소고 중 자신이 배울 악기를 하나 선택해 신청하고, 고창농악 판굿 가락, 몸짓 등을 배우며 전수 발표회로 마무리된다.전수과정은 총 6 주차로, 한 주차에 6박 7일간 진행되며 최대 75명까지 신청 가능하다. 인기 있는 과정은 신청 페이지가 열리자마자 매진되는 진풍경이 펼쳐지기도 한다.고창농악보존회 전승사업팀장 전새론 씨는 1998년 고창농악에 입문해 현재까지 연행하고 있는 이수자다. 전 씨는 “젊은 세대들의 전수 프로그램 참여는 고창농악이 미래를 향해 지속 가능하게 나아갈 수 있는 큰 원동력이자 희망과 같다”고 말했다.한 주가 시작되는 월요일 입소가 시작되면 금요일까지 매일 아침 9시 악기반 수업이 시작된다. 자신이 선택한 악기에 따라 반이 나뉘고, 각 악기반 담당 사부에게 수업을 듣는다.이번달 3주차 쇠반 전수에 참여한 정한 씨(한국외대 중앙풍물패 ‘외침’)는 “사부님께서 기초적인 것부터 차근차근 알려주셔서 너무 유익했다”며 “제 실력이 부족해 사부님의 가르침을 온전히 제 것으로 만들지 못한 것”이 아쉽다며 5주차 전수에도 참여했다고 밝혔다.오후에는 전수생이 모두 모여 판굿을 배우는 합반 수업을 진행한다. 모든 악기가 어우러져 판굿에 대해 전체적으로 배우는 시간이다. 이밖에도 판에서 악기를 치지 않고 춤과 몸짓으로 흥을 더하는 ‘잡색’에 대해 배우는 잡색수업, 삼색띠 매는 방법을 배우는 복색수업 등을 진행한다.일주일 간의 마라톤 전수과정의 피날레는 토요일에 예정된 발표회라 해도 과언이 아니다. 발표회가 다가올수록 악기반 연습실의 불은 새벽까지 꺼지지 않는다. 학생들은 정식 일정이 끝났음에도 자발적으로 자신의 부족한 부분을 연습에 매진한다.이나경 씨(을지대 중앙풍물패 ‘새밝소리’) 역시 새벽 연습에 매진한 전수생 중 한 명이다.이 씨는 “새로운 동작을 따라가지 못하면 피해가 될 수 있겠다는 생각에 될 때까지 연습했다”고 말했다. 이어 “몸은 힘들었지만 함께 연습한 소고반 친구들과 다른 분들의 조언과 응원 덕분에 오히려 행복했던 기억으로 남았다”고 밝혔다.일정이 끝난 후 ‘뒷굿’을 뛰기도 한다. ‘뒷굿’은 배움의 일정이 모두 끝난 후 원하는 사람들이 자유롭게 모여 판굿을 뛰는 것을 말한다.정 씨는 “처음 보는 사람들도 있지만 진정으로 우리 전통을 배우고 싶은 사람들이 모여 판굿을 뛰는 것”이라며 “근육통에 파스를 덕지덕지 붙이고, 옷이 땀에 흠뻑 젖어도 눈을 보면 모든 사람이 정말 행복해 보였다”고 전했다.온종일 땀 흘리며 연습하고 또다시 판을 뛰러 가는 그들의 모습에서 고창농악에 대한 열정이 드러난다.발표회 전날 저녁, ‘상쇠뽑기’가 시작된다. 상쇠는 가장 앞에 서서 전체 판을 구상하고 이끄는 역할이다. 상쇠 후보들은 제한시간 내에 자신이 짠 판굿을 보여주고 사부들의 심사로 상쇠가 정해진다.5주차 발표회 상쇠를 맡은 이재린 씨(고려대 문과대학 풍물패 ‘푸른소래’)는 “작년부터 판굿 전수 때마다 상쇠뽑기에 나갔다. 참여할 때마다 점점 욕심이 생겨 ‘이번 전수에서는 상쇠 한번 되어보자’는 목표를 잡고 열심히 임했다”고 말했다.주차마다 전수 구호가 존재한다. 5주차의 전수 구호는 ‘통즉불통, 불통즉통(通卽不痛, 不通卽痛)’ 통하면 아프지 않고, 통하지 않으면 아프다’였다. 수많은 참여자들이 일주일 동안 하나가 되어 발표회를 만들어갔다.이 씨는 “발표회 전 꽹과리가 깨져서 사부님께서 직접 꽹과리를 빌려주셨다. 이 쇠를 들고 못 하면 안 된다는 생각에 조금 떨렸다”며 당시 심정을 밝혔다.이어 “막상 발표회를 시작하니 떨림은 사라지고 행복감이 들었다. 상쇠로 뽑혔을 때 같이 최고의 판을 만들어보자고 했는데 잘 해낸 것 같아 전수생 모두에게 감사하다고 말하고 싶다”며 발표회를 마친 소감을 전했다.고창전수가 3번째인 조혜인 씨(한국외대 중앙풍물패 ‘외침’)는 “매번 체력적으로 힘들지만 다인원이 함께 굿을 치고 눈을 맞췄던 소중한 기억 덕분에 다시 고창을 찾게 된다”며 다음 전수를 기약했다.정 씨는 전수를 마무리하며 “이제 나에게 풍물은 다른 사람들과 한데 어우러져 행복을 공유하는, 저라는 한 사람의 일부가 되었다”고 전했다.5주차 소고반 사부를 맡은 전새론 팀장은 “전수 프로그램이 농악 문화 속에 내재된 ‘공동체’와 ‘사람’의 가치를 지속적으로 전달할 수 있는 방향으로 발전해나가기를 바란다”며 “고창에서 열정적으로 생활하며 배운 농악의 의미와 가치들이 앞으로의 삶에 든든한 힘이 되고 등불이 되기를 바란다”고 전했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com[최예람 대학생 기자]