맘맘, ‘숙박세일페스타’ 가을·겨울편 참가…가족여행객 위한 할인 이벤트 진행

아이와 함께하는 여행·액티비티 전문 플랫폼 맘맘(원더윅스컴퍼니)이 오는 8월 20일부터 시작되는 ‘2025 대한민국 숙박세일페스타’ 가을·겨울편에 참여해 가족 단위 여행 고객을 위한 다채로운 할인 혜택과 이벤트를 선보인다고 밝혔다.문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 이번 숙박세일페스타는 국내 여행 수요를 확대하고 지역 경제를 활성화하기 위한 대규모 숙박 할인 캠페인으로, 전국 숙박시설을 대상으로 한 대폭 할인 혜택이 제공된다.행사 기간 맘맘을 통해 숙소를 예약하면 정부가 제공하는 최대 3만 원 숙박 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 쿠폰은 서울·경기·인천을 제외한 비수도권 숙소를 대상으로 숙소 가격에 따라 2만 원 또는 3만 원씩 선착순 1인 1매 발급되며, 맘맘 앱 내 ‘맘맘핫딜’ 탭에서 즉시 발급할 수 있다.맘맘은 이번 페스타와 별도로 모든 숙소 예약 시 중복 적용 가능한 ‘추가 4% 단독 할인’ 혜택을 마련했다. 해당 할인은 특정 숙소나 기간 제한 없이 전 숙소에 적용되며, 사용 횟수나 한도에도 제한이 없다.특히 맘맘은 이번 숙박세일페스타 기간에 국내 주요 키즈 프렌들리 호텔·리조트와 협업하여 전용 키즈 패키지 특가를 선보인다. 롯데호텔 제주, 카시아 속초, 파라다이스 부산, 파나크 오퍼레이티드, 오크밸리 리조트, 알펜시아 평창, 소노 델피노, 켄싱턴 호텔 평창, 휘닉스 평창, 비체팰리스, 경주 코오롱 호텔, 양양 그랑베이, 체스터톤스 속초 등 인기 숙소를 대상으로 가족 단위 고객을 고려한 아이 전용 액티비티·조식·객실 혜택 등을 담은 키즈 특화 패키지를 선보인다.또한 맘맘에서 사전 알림을 신청한 고객은 조건 없이 자동으로 숙박권 경품 이벤트에도 응모할 수 있다. 이벤트를 통해 아이 동반 여행객에게 선호도가 높은 서울 5성급 호텔 '롯데호텔 월드' 숙박권을 추첨 제공할 예정이다.원더윅스컴퍼니 서예빈 전략총괄이사는 “여행하기 좋은 선선한 가을과 겨울철 가족 휴양 여행 수요에 맞춰, 아이 동반 고객이 합리적으로 여행할 수 있는 특별 혜택을 마련했다”며, “정부 숙박 할인 쿠폰과 맘맘의 단독 추가 혜택을 활용해 아이와 함께 여유롭고 즐거운 여행을 경험하시길 바란다”고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com