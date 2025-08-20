아임웹, 한진 등 물류 3사 동시 입점…자사몰 물류 네트워크 본격 확장

아임웹은 자사몰 물류 네트워크 확장에 본격 나선다고 20일 밝혔다. 한진·품고·모두먼트 등 주요 물류사 3곳이 아임웹 앱스토어에 동시 입점하면서, 자사몰에서도 당일출고·주 7일 배송 등 고도화된 물류 서비스를 유연하게 운영할 수 있는 발판이 마련됐다.최근 이커머스 시장에서 배송 속도는 구매 전환율과 재구매율을 좌우하는 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있는 반면, 소상공인과 중소기업이 운영하는 자사몰의 경우, 독자적인 물류 시스템을 갖추기 어려워 소비자들의 빠른 배송 요구에 대응하기 어려운 현실에 직면해 있다.이에 아임웹은 전문 물류사들과의 파트너십을 통해 자사몰과 물류 서비스 간 연동 체계를 구축하고 있다. 이번에 입점한 한진·품고·모두먼트는 다양한 배송 환경에 대응 가능한 전문 물류사로, 아임웹은 앱스토어 내 간편한 연동 구조를 통해 브랜드들이 전략에 맞는 파트너를 직접 선택하고, 자사몰에 최적화된 물류 옵션을 설계할 수 있도록 지원한다.특히 당일출고, 주 7일 배송, 24시 주문 마감 등 고도화된 배송 기능을 자사몰에서도 구현할 수 있게 됐으며, 각 물류사의 출고·재고 정보도 아임웹 관리자 페이지에서 실시간으로 확인 가능해 운영 효율성까지 크게 향상될 전망이다.아임웹은 이번 연동을 시작으로 향후 다양한 배송 옵션을 제공하는 파트너와의 협업을 확대해 나갈 계획이다. 특히 당일배송 등 빠른 배송 서비스를 제공하는 물류사와의 연동도 논의 중으로, 자사몰에서도 차별화된 배송 경쟁력을 확보할 수 있는 기반이 마련될 예정이다.이수모 아임웹 대표는 “대형 플랫폼에서만 가능하던 빠른 배송을 자사몰에서도 구현할 수 있도록 물류 연동 네트워크를 강화하고 있다”며, “앞으로도 중소 브랜드가 자사몰 기반으로도 충분한 경쟁력을 갖출 수 있도록 다양한 인프라를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com