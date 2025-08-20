박상미 전무

제이앤피메디는 20일 글로벌 임상 프로젝트 운영과 국내 및 해외 인허가 경험을 갖춘 박상미 전무를 영입했다고 밝혔다. 이번 영입을 통해 제이앤피메디는 대규모 다국가 임상시험과 고난도 규제 대응 역량을 한층 강화할 계획이다.박 전무는 숙명여자대학교 약학대학을 졸업한 임상개발 전문가로, 길리어드 사이언스, 노바티스 등 국내외 제약사와 CRO에서 25년 이상 임상 운영, 데이터 관리, 인허가 대응, 품질 관리, 약물감시 등 전 영역을 두루 경험했다.특히 미국, 호주, 일본, 중국, 유럽 등 다양한 규제 환경에서 Pre-IND 미팅부터 글로벌 3상, Pre-NDA 미팅에 이르는 복잡한 프로젝트를 성공적으로 이끌었다. First-in-Class 제품과 희귀의약품을 포함한 다수의 의약품 및 의료기기 품목 허가를 위해 유연하게 임상시험 프로젝트를 수행했으며, 식약처, 미국 FDA, 유럽 EMA 실사도 모두 성공적으로 통과한 경험을 보유하고 있다. 이를 기반으로 SOP 전반을 체계적으로 관리해왔다.박 전무는 제이앤피메디에서 글로벌 임상 프로젝트를 총괄하며 임상 전략 수립, 운영, 인허가 대응, 품질 관리까지 통합적인 접근을 주도할 예정이다. 이를 통해 복잡한 글로벌 프로젝트를 안정적으로 수행하고, 고객사의 신약 개발 및 시장 진입 가속화에 기여할 것으로 기대된다.정권호 제이앤피메디 대표는 “박상미 전무의 합류는 제이앤피메디가 글로벌 임상 과제 수행에서 한 단계 더 도약하는 계기가 될 것” 이라며 “특히 고난도 프로젝트를 체계적으로 관리해 온 경험이 고객사의 글로벌 목표 달성에 큰 힘이 될 것” 이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com