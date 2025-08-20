10돌 맞은 젝시믹스, 애슬레저 업계 강자 증명

- 젝시믹스 론칭 10주년, 스테디 셀러 ‘블랙라벨 시그니처’ 누적 판매량 980만

- 우먼즈 외 맨즈, 골프, 러닝, 비즈니스 캐주얼 등 성공적인 신규 카테고리 다각화

- 글로벌 사업도 순항…일본•중국•대만 법인 진출국 포함 B2B 사업 성과 가시적

글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(대표 이수연)가 브랜드 론칭 10주년을 맞아 K-애슬레저 대표 브랜드의 위상을 증명하는 성과를 20일 공개했다.지난 2015년 아시아 여성들의 체형에 맞춘 레깅스를 선보이며 문을 연 젝시믹스는 10년간 꾸준히 패션 영역을 확장하며 애슬레저 업계 강자로 자리매김했다.대표 카테고리인 레깅스에서는 그동안 ‘셀라’를 비롯해 프리미엄 라인 ‘블랙라벨 시그니처’, 하이엔드 라인 ‘어나더라벨’ 등 스테디셀러 상품들을 연달아 출시했다.2020년 출시된 ‘블랙라벨 시그니처 360N’은 가벼운 운동 및 요가, 필라테스에 적합한 레깅스다.롱과 숏 외에도 부츠컷, 포켓 레깅스, 하이레이어, 기모 등 다양한 라인업을 선보이며 선택의 폭을 넓힌 제품으로 현재도 큰 인기를 끌고 있다.블랙라벨 시그니처 360N의 인기에 힘입어 한층 더 업그레이드된 ‘블랙라벨 시그니처 380N’도 뛰어난 내구성과 탄성력이라는 강점을 앞세워 고강도 운동을 즐기는 고객들에게 큰 사랑을 받고 있다.현재에도 블랙라벨 시그니처 시리즈는 꾸준한 수요가 이어지며 누적 판매량 980만 장을 돌파했다.이 외에도 맨즈, 골프, 러닝, 비즈니스 캐주얼 등 신규 카테고리 발굴에도 적극 나서고 있다.자체 R&D 센터를 통해 기능성 원단소재 발굴과 디자인, 패턴 개발, 샘플 제작, 테스트 등을 수행하며 경쟁력 제고에 집중하고 있는 것이다.실제로 젝시믹스의 R&D 규모는 ▲2022년 19억 5,600만원에서 ▲2023년 28억 900만원, ▲2024년 34억 5,500만원으로 꾸준히 증가하는 모습이다.지난해 4월 오랜 기간의 연구 개발을 통해 새롭게 선보인 RX 러닝은 지난 2분기 판매량과 매출액이 전년 대비 각각 303%, 251% 증가하며 괄목할 만한 성과를 거뒀다.제품 포트폴리오 다각화를 통해 신성장 동력을 확보한 젝시믹스의 국내 자사몰 방문자수도 2015년 7월 대비 약 50배 이상 증가했으며, 누적 회원수는 약 470만명을 돌파했다.젝시믹스의 해외 진출 성과도 가시적이다.2020년부터 2024년 수출 매출액의 연평균 성장률(CAGR)에 이르며 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있는 것이다.특히 2019년 첫 법인을 설립한 이후 올해로 법인 설립 7년 차를 맞은 일본에서는 매년 최고 실적을 경신하는 가운데, 올해 상반기에도 약 79억 원의 매출을 이뤄내며 안정적인 성장을 이어가고 있다.이미 2024년 114억원 매출 달성으로 일본 현지 100억대 브랜드 진입에 성공한 만큼 지속적인 수익성 확대가 기대된다.젝시믹스 관계자는 “지난 10년간 제품 하나를 개발할 때에도 수백 번의 테스트 과정을 거치며, 완성도 높은 애슬레저웨어를 선보이기 위해 노력했다.”며 “앞으로 다가올 10년에도 제품 포트폴리오와 글로벌 경쟁력을 지속적으로 강화하며 애슬레저 산업 성장에 함께하겠다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com