헬스케어 플랫폼 필라이즈, ‘AI 브라이언 코치’ 선보여

가수 브라이언이 다이어트 코치로 변신한다. 헬스케어 스타트업 필라이즈(대표 신인식)는 8월 20일부터 한 달간 자사의 AI 코칭 앱에서 ‘AI 브라이언 코치’를 선보인다고 밝혔다. ‘내 손 안의 AI 피티쌤’을 슬로건으로 하는 AI 다이어트 & 건강관리 앱 필라이즈는 이번 협업을 통해 누구나 브라이언을 개인 코치처럼 곁에 두는 경험을 할 수 있도록 했다.브라이언은 필라이즈 앱 속에서 실제 AI 코치로 등장한다. 이용자들은 그와 24시간 대화를 나누며 식단과 운동 기록에 맞춤형 피드백을 받을 수 있다. 또, 다이어트 고민을 털어놓거나 하루 루틴을 지킬 때마다 칭찬을 받고, 스티커를 선물받는다. 스티커를 모으면 브라이언 전용 대화방 배경화면도 받을 수 있다. 이는 필라이즈가 지향하는 ‘내 손 안의 AI 피티쌤’ 경험을 그대로 구현한 것이다.‘AI 브라이언 코치’는 필라이즈의 유료 멤버십 서비스인 ‘필라이즈 플러스’ 기능에 포함되지만, 이번 기간 동안 누구나 무료로 체험할 수 있다. 기본 3일 무료 체험이 제공되며, 친구 초대를 통해 최장 9일까지 연장이 가능하다. 또 브라이언 전용 대화방 배경 1종과 움직이는 이모티콘 9종도 함께 공개된다. 이용자가 브라이언과의 대화를 통해 이모티콘을 모으면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있는 이벤트도 마련됐다.브라이언 측은 “건강과 자기 관리에 진심인 제 모습 그대로의 AI 코치로 만나게 되어 즐겁다”며, “바쁜 일상 속에서도 다이어트와 건강관리를 즐겁게, 꾸준히 이어갈 수 있도록 함께 한다는 의미가 있는 콜라보”라고 소개했다.필라이즈 신인식 대표는 “함께 하는 건강관리를 지향하는 ‘인터랙티브 헬스케어’ 비전 아래, 다이어트가 힘든 과정이 아니라 즐거운 여정이 될 수 있다는 경험을 제공하고자 하며, 이번 브라이언과의 협업은 그 비전을 더욱 친근하고 재미있게 실현한 뜻깊은 사례” 라고 소감을 밝혔다.필라이즈는 앞으로도 다양한 인플루언서와 협업해 AI 코칭 경험을 확장해 나갈 계획이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com