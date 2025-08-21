제 1차 RISE창업성과관리위원회 개최

RISE창업성과관리위원, 컨소시엄 참여대학 실무자와 함께

호서대학교(총장 강일구)는 2025년 8월 21일 아산시 배방읍 와이시티몰 내 퍼스트라운지에서 ‘제1차 충남 RISE 창업성과관리위원회’를 개최하였다.이번 위원회는 충남 RISE사업의 창업 분야 단위과제인 ‘신성장동력산업분야 기술창업 경쟁력 지원(단위과제 1-3)’과 시그니처 과제인 ‘기초지자체-대학 협약기반 자율형 지역현안 해결(단위과제 4-5)’의 세부 프로그램 운영방안과 성과 창출 전략을 논의하기 위해 마련되었다.회의에는 RISE 창업성과관리위원회 위원이 참석했으며, 컨소시엄 대학인 호서대학교, 나사렛대학교, 단국대학교, 상명대학교, 선문대학교, 순천향대학교, 유원대학교 관계자들이 함께 참여하였다.참석자들은 상호 인사에 이어 단위과제 및 개별 프로그램을 소개하며 사업 전반에 대한 이해를 공유했다. 이어 컨소시엄 협업방안과 운영 전반에 관한 의견 수렴을 통해 지속 가능한 협력체계 구축을 위한 실행과제를 논의하였으며 뿐만 아니라 컨소시엄 대학 실무자 회의를 통하여 업무 추진을 위한 실무진 의견 공유 및 추후 협업관계 조성을 도모하였다.서덕화 위원장(호서대학교 RISE사업단 창업지원센터장)은 “충남 RISE사업의 성공적인 추진을 통해 지역정주형 창업문화 확산에 이바지할 수 있는 계기가 될 것”이라며 “지·산·학 협력체계를 구축하고 지역기반 창업문화의 정착을 위해 지속적인 논의를 이어갈 예정”이라고 말하고, 향후 추진계획을 설명하였다.이번 위원회를 통해 RISE 창업지원 프로그램 전반에 대한 공감대를 형성하고, 컨소시엄 협업을 통한 프로그램의 질적 향상을 기대할 수 있게 되었다. 호서대학교와 컨소시엄 대학들은 지역정주형 창업문화 확산과 사업목표 달성을 위해 후속 논의를 지속해 나갈 예정이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com