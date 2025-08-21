[인천테크노파크 2025년 인천 라이징스타 선정기업] AI 기술을 활용하여 초개인화 콘텐츠를 제작하는 ‘스위트앤데이터’

안재관 스위트앤데이터 대표



콘텐츠의 주인공이 되어볼 수 있도록 다양한 방식으로 AI 콘텐츠와 굿즈를 제공

멀티모달 기술을 기반으로 실사 포토, 팬카드, 굿즈, 인터랙티브 콘텐츠까지 확장

스위트앤데이터는 팬덤 경험을 중심으로 생성형 AI 기술을 활용하여 초개인화 콘텐츠를 제작하는 기업이다. 안재관 대표(35)가 2022년 4월에 설립했다.안 대표는 서울대학교 산업공학과에서 박사과정을 수료하고, AI 기술을 기반으로 콘텐츠 산업의 새로운 가능성을 실현해 보고자 회사를 창업했다.스위트앤데이터는 사람들이 좋아하는 아티스트나 IP 캐릭터와 함께 직접 콘텐츠의 주인공이 되어볼 수 있도록 다양한 방식으로 AI 콘텐츠와 굿즈를 제공한다.“내가 어벤져스 주인공이 된다면과 같은 상상력을 실현하게 해주는 AI 콘텐츠 솔루션을 제공합니다. 대표 제품은 AI 포토부스와 AI 포토카드이며, 팬이 직접 참여해 캐릭터가 되거나 무대의 주인공이 되는 몰입형 콘텐츠를 생성하고 즉석 출력까지 가능합니다. 또한 AI 이미지, 음성, 영상 등 멀티모달 기술을 기반으로 실사 포토, 팬카드, 굿즈, 인터랙티브 콘텐츠까지 확장하고 있습니다. 최근엔 SM엔터테인먼트과의 협업을 시작으로 2025년에는 뮤지컬, 영화, 서브컬처 등 다양한 회사와 함께 팬덤 콘텐츠를 제작하고 있습니다.”안 대표는 “스위트앤데이터의 가장 큰 경쟁력은 초개인화와 AI 기반 콘텐츠 자동화 기술”이라고 말했다.“타사는 단순 사진 합성에 머무는 경우가 많은데, 스위트앤데이터는 실제 사용자 얼굴의 정밀도를 유지하면서 콘셉트, 배경, 음성, 영상까지 AI로 통합 생성하는 기술력을 갖고 있습니다. 또한, 서울대 석·박사들과 함께 개발한 기술을 기반으로 균일성 AI 관련 특허를 2개 등록했습니다. 제작 속도와 검수 측면에서 콘텐츠 산업 수요자들의 호평을 받고 있습니다.”스위트앤데이터는 오픈이노베이션 방식을 통해 B2B와 서브컬처 팬덤 시장 바텀업 방식으로 B2C를 동시에 확장하고 있다. B2B는 엔터테인먼트사, 영화 제작사, 미디어 제작사 등과 협업하여 AI 포토부스 및 커스터마이징 콘텐츠를 납품하고 있다. B2C는 서브컬처 아티스트와 함께 팬들에게 다가가는 방식으로, 코믹월드, Youth Festival 등 다양한 현장에서 팝업스토어와 부스를 운영하며 체험 및 판매를 병행하고 있다. SNS 광고와 인플루언서 마케팅도 병행하고 있으며, ‘메크립’이라는 자체 굿즈 플랫폼도 함께 운영 중이다.“현재까지 Seed 투자 유치를 완료했고 TIPS 과제에도 선정되어 기술 고도화를 진행 중입니다. 올해 하반기에는 Pre-A 라운드 투자 유치를 계획 중이며 콘텐츠·엔터테인먼트에 특화된 전략적 투자자(SI)와의 협업도 검토하고 있습니다. 미국 코믹콘 등 글로벌 진출을 위한 투자 논의도 병행하고 있습니다.”안 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 전에는 강의와 프로젝트를 통해 AI 기술을 콘텐츠 산업에 적용해 보는 실험을 많이 했습니다. 특히 팬덤 산업과 AI 기술을 결합했을 때 사람들의 반응이 굉장히 직관적이고 긍정적이라는 점에서 확신이 생겼고, 이 시장에서 진짜 재미있는 시도를 해보고 싶다는 마음에 창업을 결심했습니다.”창업 후 안 대표는 “팬들이 진정으로 초개인화된 콘텐츠를 체험하고 행복해하는 모습을 볼 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “단순히 기술을 제공하는 것을 넘어 팬 각자의 상상력과 취향이 반영된 콘텐츠를 통해 감정적인 만족과 몰입을 경험하게 해주는 것이 스위트앤데이터가 존재하는 이유”라고 말했다.“특히 다양한 팬덤 현장에서 수많은 팬이 기뻐하며 콘텐츠를 즐기는 모습을 보면서 더 나은 사용자 경험을 만들어야겠다는 책임감과 동기부여를 동시에 느끼게 됩니다.”스위트앤데이터는 현재 총 11명의 팀으로 구성되어 있다. AI 엔지니어와 프롬프트 엔지니어로 구성된 AI 팀, 콘텐츠 및 엔터테인먼트 사업 기획을 담당하는 기획 팀, 프론트엔드·백엔드 개발자로 구성된 웹 개발 팀이 있다. 엔터테인먼트, AI, 디자인이 유기적으로 연결되는 구조로 팀이 협업하고 있다. 안 대표는 “각자의 전문성을 바탕으로 빠르게 실행하고 성장하는 문화를 지향하고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 안 대표는 “2025년 하반기까지는 글로벌 시장 진출과 함께, 팝업스토어 운영, AI 포토부스 납품, 체험형 콘텐츠 제작 등 오프라인 중심의 IP 굿즈 생태계 확장에 집중할 계획”이라며 “미국, 일본, 동남아 시장을 중심으로 콘텐츠 전시, 포토부스, 팬카드 솔루션 등을 수출하며 본격적인 해외 진출을 추진하고 있다”고 말했다.“장기적으로는 자체 IP를 직접 제작하고 유통할 수 있는 역량을 갖춘 종합 엔터테인먼트사로 도약하는 것이 목표입니다. 궁극적으로는 AI 기반 팬덤 콘텐츠 시장을 선도하는 K-콘텐츠 Tech 기업으로 성장하고자 합니다.”스위트앤데이터는 아이템을 인정받아 인천테크노파크 인천 라이징스타에 선정됐다. 인천 라이징스타는 해외 진출 가능성을 보유한 유망 디지털 혁신기업을 발굴해 국내외 액셀러레이터(AC)와의 연계를 통한 맞춤형 지원을 제공하는 프로그램이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com