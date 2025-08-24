김단단, 신제품 ‘그릴드 한입 닭다리살’ 4종 출시

식단 전문 브랜드 ‘김단단’은 지난 22일 ‘그릴드 한입 닭다리살’ 4종 라인업을 공식 출시했다고 밝혔다. 이번 제품은 국내 최초 식단관리용 닭다리살 기획자와 프랑스 르 꼬르동 블루·미국 CIA 출신 셰프진과의 협업으로 완성됐다.‘그릴드 한입 닭다리살’은 한식·양식·아메리칸 요리 수준의 풍미를 그대로 구현한 것이 특징이다. 한입 크기 커팅과 스탠딩 파우치 절취선 2단 적용으로 손에 묻히지 않고 간편하게 섭취할 수 있다. 특히 100g, 130g 두 가지 타입으로 출시됐다.라인업은 총 4종으로 구성됐다. 마늘 소금구이맛은 기본형의 시즈닝 레시피를 적용해 부담없이 섭취할 수 있으며, 연탄불고기맛은 숙성 간장 베이스와 직화 불맛의 깊은 풍미를 제공한다. 오리엔탈 갈릭맛은 오리엔탈 소스에 마늘을 더한 퓨전 스타일로 소스를 듬뿍 함유하고 있으며 마지막 매콤 바비큐맛은 아메리칸 가든파티의 바비큐 소스에 스파이스 터치를 더한 후 불맛을 입힌 풍미를 자랑한다.김단단 브랜드는 지난 6월 첫 번째 라인업을 런칭한 이후 5차 생산분까지 완판 기록을 달성했다. 김단단은 "‘그릴드 한입 닭다리살’은 그 뒤를 잇는 두 번째 라인업이며 연말까지 매달 신제품 라인업 출시가 예정돼 있다"고 설명했다.김단단 관계자는 “이번 제품은 ‘국내 최초 식단관리용 닭다리살 기획자’의 노하우와 세계3대 요리학교 셰프진의 노력이 결합된 결과물”이라며, “소비자들에게 건강하고 지속가능한 식단을 위한 최고의 한 끼를 제공하는 것이 목표”라고 강조했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com