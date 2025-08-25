사진=계원예대 제공

계원예술대학교(총장 김성동)가 2025년 8월 19일(화) 판교 그래비티 호텔에서 개최된 2025 경기 RISE사업 AIPLUS 문화·예술·기술융합 3개 예술대학 RISE사업단 공유·협력 킥오프 워크숍을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.이번 워크숍은 계원예술대학교, 서울예술대학교, 청강문화산업대학교가 경기도 RISE (Regional Innovation System- Education)사업의 공식 선정 이후 진행된 첫 협력 행사로, 경기도 RISE사업의 원활한 추진을 위한 협력 체계를 마련하고 대학 간 공동 발전 방안을 논의하기 위해 마련되었다.행사는 크게 ▲컨소시엄 RISE사업 방향 설명 ▲과제별 토론 ▲과제별 발표순으로 진행되었다. 특히 과제별 토론에서는 △전문인재 양성 △Value-Up 지원 △산학연 네트워크 구축 및 고도화 △창업클러스터 활성화 △재직자 역량강화 지원 △지역사회 공헌 및 현안 해결 등 주요 주제를 중심으로 심도 있는 논의가 이루어졌다.이어 각 과제별 결과를 발표하며 3개 예술대학 간의 협력 방향성을 구체화했다. 계원예술대학교 김성동 총장은 “이번 워크숍은 예술 특성화 대학들이 모여 새로운 협력의 장을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며, “대학 간 공동 노력을 통해 지역사회와 상생하고, 경기 RISE사업의 성공적인 정착을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.한편, RISE사업은 대학의 교육·연구 역량을 지역 산업 및 사회와 연계해 혁신 성장을 촉진하는 정부 지원 사업으로, 계원예술대학교는 주관대학으로서 예술·디자인 분야 전문성을 바탕으로 창의·융합 인재 양성과 지역혁신을 선도할 계획이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com