[제2서울핀테크랩 스타트업 CEO] AI 기반 필기 인식 기술과 블록체인 기술을 융합한 핀테크 솔루션을 개발하는 ‘다비다’

이은승 다비다 대표



지니체크, 서명 위·변조나 부도 가능성을 AI가 즉시 분석해 금융 사기를 예방

필기 습관(압력, 속도, 획수 등)을 정량적으로 분석해 서명의 진위를 판단

“핵심 기술인 AI 기반 필기 인식 솔루션은 교육 분야에만 국한되지 않고, 금융 사기 방지 및 인증 시스템, 건설 현장의 필기 데이터 디지털화, 헬스케어와 공공 서비스 영역 등 다양한 분야에서도 활용될 수 있습니다. 기술의 본질은 그대로이되, 적용 분야의 확장을 통해 에듀테크를 넘어 핀테크와 산업 전반으로 영향력을 넓히고 있습니다.”다비다는 아날로그와 디지털을 융합한 하이브리드 교육 및 산업 솔루션을 개발하는 기업이다. 이은승 대표(45)가 2019년 3월에 설립했다.이 대표는 공부 비법, 미국 유학, 수학 용어사전 등 관련 책 5권을 집필한 저자이자 교육과 기술의 접점에서 혁신을 만들어내고 있는 에듀테크 전문가다. 미국 캘리포니아 얼바인에서 수학 1타 강사로 활동하며 2008년 당시 원격 화상 솔루션인 스카이프(Skype)를 사용하면서 원격 교육의 한계를 경험했다. 학생과의 실시간 상호작용 부족, 필기 확인의 불편함 등은 원격 학습의 걸림돌이었고, 이를 극복할 솔루션을 개발하기 위해 ‘다비다’를 설립했다.미국 대학에서 컴퓨터와 수학을 전공한 이 대표는 AI 기술의 중요성을 일찍이 인지하고 이를 교육에 접목하기 위해 노력해 왔다. 다비다는 첨단 AI 기술을 활용한 인공지능 티처 개발을 통해 전통적인 학습 방식과 새로운 디지털 기술을 융합한 혁신적인 솔루션을 선보이며 글로벌 교육 시장에서 주목받고 있다.“다비다는 에듀테크 스타트업으로 회사명은 순수 한국어인 ‘답이다’에서 유래했습니다. ‘우리가 답이다’라는 신념을 담아 교육 분야뿐만 아니라 다른 분야에서 해결책을 제시하겠다는 의지를 상징합니다. 다비다는 창업 초기부터 ‘교육의 디지털 전환을 선도한다’는 목표 아래, 기존 교육 시스템의 한계를 극복할 수 있는 혁신적인 솔루션 개발에 집중해 왔습니다.”다비다는 교육용 로봇, 원격 교육 플랫폼, 스마트 펜, 그리고 AI 기반 인공지능 티처를 중심으로 에듀테크 시장에서 두각을 나타내고 있다.다비다는 AI 기반 필기 인식 기술과 블록체인 기술을 융합한 핀테크 솔루션, ‘지니체크(GeniCheck)’를 개발했다. 이 솔루션은 로봇틱스 스마트펜 ‘지니펜(GENIPEN)’을 활용하여 수표를 쓰는 행위 자체를 실시간으로 디지털화하고, 서명 위·변조나 부도 가능성을 AI가 즉시 분석해 금융 사기를 예방한다.특히, 사용자의 필기 습관(압력, 속도, 획수 등)을 정량적으로 분석해 서명의 진위를 판단하고, 이 데이터를 블록체인에 저장하여 위변조가 불가능하도록 설계했다. 기존 수표 인증 시스템이 이미지 스캔이나 OCR 방식에 의존했다면, 지니체크는 ‘쓰는 순간’을 인증의 출발점으로 삼는 최초의 솔루션이다.“다비다의 솔루션은 국내에서 사용하지 않기 때문에 생소할 수 있습니다. 그러나, 미국을 비롯한 여러 유럽 국가에서는 아직도 ‘개인 수표’를 쓰고 있기 때문에 매우 중요한 기술입니다.”다비다의 가장 큰 시장 경쟁력은 AI 기반 실시간 필기 인식 기술을 중심으로, 아날로그와 디지털을 연결하는 하이브리드 구조에 있다. 이 대표는 “기존의 전자 서명 솔루션이나 인증 시스템은 대부분 키보드 기반 입력 또는 이미지 스캔에 의존하고 있어, 실제 필기 데이터를 실시간으로 인식하고 분석하는 기술은 드물다”고 말했다.“지니체크는 기존 수표 인증 방식을 완전히 혁신한 실시간 필기 데이터 기반 AI 인증 기술에 있습니다. 대부분의 경쟁사는 수표 이미지 스캔이나 OCR 방식에 의존하는 반면, 다비다의 지니체크를 쓰는 순간 발생하는 필기 압력, 속도, 시간, 획수 등의 정량적 행동 데이터를 AI가 실시간 분석하여 위·변조 여부를 즉각 판단합니다. 또한 이 모든 데이터를 블록체인에 저장함으로써 위·변조가 불가능한 구조를 만들고, 거래 신뢰성과 추적 가능성을 확보했습니다. 이러한 기술 조합은 기존 인증 시스템 대비 빠른 처리 속도와 높은 보안성을 동시에 제공합니다. 특히 미국처럼 수표가 여전히 주요 결제 수단인 시장에서, 연간 10억 달러 이상의 수표 사기 피해를 줄일 수 있는 실질적 기술 솔루션이라는 점에서, 금융기관과 수표 발행 기업의 강한 관심을 받고 있습니다. 다비다 체크는 단순히 ‘디지털화된 수표 인증’이 아니라, 수표 작성 행위 자체를 실시간으로 인증 가능한 세계 최초의 행동 생체인식 기반 핀테크 기술이라는 점에서 뚜렷한 시장 차별성과 경쟁력을 갖추고 있습니다.”현재 다비다는 미국 동부와 서부에 각각 현지 에이전시(Agency)를 두고, 이들이 미국 금융 시장에 진입하기 위한 다양한 활동을 진행 중이다.“특히 미국은 금융 시스템이 방대하고 수요도 크지만, 동시에 보안성과 신뢰를 중시하는 보수적인 시장 특성을 가지고 있어 단기간 내 진입이 쉽지는 않습니다. 그럼에도 불구하고, 수표는 미국에서 여전히 대표적인 지급 수단 중 하나로 자리 잡고 있으며, 위조·변조·부도 등 기존의 구조적 문제만 해결된다면 디지털 인증 기술을 기반으로 재활성화될 여지가 충분하다고 판단하고 있습니다.”다비다는 이러한 가능성에 주목해 현지 에이전시를 통한 전략적 접근과 더불어, CES, GITEX 등 글로벌 핀테크 및 기술 전시회에 지속해서 참여하면서 제품을 소개하고 네트워크를 확장하고 있다. 이를 통해 해외 금융기관 및 수표 발행 기업들과의 파일럿 프로젝트 및 파트너십 체결을 위한 접점을 넓히는 마케팅 전략을 펼치고 있다.다비다는 개인 엔젤 투자자, 액셀러레이터(AC), 기관 투자자를 포함해 총 9억 원의 투자를 유치했다. “현재 다비다는 수표에 대한 기술 고도화와 글로벌 시장 진출 가속화를 위해 투자가 필요한 상황입니다. 이에 따라 국내외에서 적극적인 투자 유치 활동을 병행하고 있습니다. 다만 최근 스타트업 투자 시장이 전반적으로 위축된 분위기여서, 투자 유치가 예전만큼 수월하지는 않은 것이 현실입니다. 그럼에도 불구하고, 다비다는 국내 시장에 국한되지 않고 글로벌 투자자와의 접점 확대에 힘쓰고 있으며, 실제로 올해 6월에는 프랑스와 홍콩을 방문해 주요 VC들과의 미팅이 예정되어 있습니다. 핀테크와 블록체인, 인증 기술을 융합한 다비다 체크의 독창성과 시장 확장성을 높게 평가받고 있는 만큼, 해외에서 긍정적인 투자 소식도 기대하고 있습니다. 앞으로 기술력뿐 아니라 사업성과 수익성까지 입증할 수 있는 기반을 더욱 강화해 나갈 계획입니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “다비다는 올해를 글로벌 시장 진출의 원년으로 삼고, 에듀테크·핀테크·건설 분야 3대 핵심 영역에서 본격적인 사업화와 PoC(개념 검증)를 추진하고 있다”고 말했다.“먼저 에듀테크 분야에서는 중동 지역을 시작으로 AI 기반 자기주도 학습 피드백 솔루션 ‘지니티처’가 곧 오픈할 예정이며, 이후 한국을 비롯한 아시아·유럽 등으로 순차적으로 오픈할 계획입니다. 핀테크 분야에서는 미국을 중심으로 AI 필기 인증 및 블록체인 기반 수표 인증 솔루션 ‘지니체크’의 시장 진입을 위해 현지 에이전시와 함께 파일럿 프로젝트 및 투자 유치를 병행하고 있습니다. 또한 건설 분야에서는 프랑스에서의 Paid PoC가 본격적으로 진행 중이며, 이를 성공적으로 마무리하면 유럽 전역으로 확장할 수 있는 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 현재는 이 세 분야에 집중하며, 가장 먼저 성과가 가시화되는 영역을 선택적으로 집중적으로 육성할 전략입니다. 기술의 확장성과 시장 반응을 면밀히 분석해 글로벌에서 의미 있는 성과를 내는 다비다로 자리매김하는 것이 올해의 목표입니다.”다비다는 아이템의 경쟁력을 바탕으로 제2서울핀테크랩 멤버쉽 기업에 뽑혔다. 서울핀테크랩은 서울시의 핀테크 스타트업 지원시설로 여의도(서울핀테크랩)와 마포(제2서울핀테크랩)에 2개소를 운영하고 있다. 핀테크와 블록체인 분야 초기 스타트업을 지원하며 한번 입주하면 최대 3년간 머무를 수 있다. 서울핀테크랩은 대기업 협력, 마케팅, 투자유치 등의 지원을 스타트업들에 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com