LG, 오픈이노베이션 페스티벌 ‘슈퍼스타트 데이 2025’ 개최

LG의 오픈이노베이션 플랫폼 ‘슈퍼스타트’가 오는 9월 17일부터 18일까지 마곡 LG사이언스파크 ISC동에서 오픈이노베이션 페스티벌 ‘슈퍼스타트 데이 2025’를 개최한다.‘슈퍼스타트 데이’는 ‘LG 스타트업 테크 페어’, ‘LG CONNECT’에 이어 올해로 8회째를 맞는 LG의 대표 오픈이노베이션 행사다. 올해 행사는 'Jump Beyond: 차원을 넘어서는 혁신'을 주제로, 혁신 스타트업 생태계와 LG가 함께 미래 혁신을 모색하는 장을 마련한다.현장에서는 LG가 발굴 육성한 미래 유망 스타트업들의 제품과 기술, 서비스를 스타트업 부스 전시와 피칭 세션을 통해 선보인다. 또한, 다양한 분야에서 자신만의 방식으로 도전하고 세상을 바꾼 연사들의 세미나 세션, 그리고 네트워킹 프로그램 등이 준비되어 있다.특히 올해 행사에서는 슈퍼스타트 인큐베이터 4기 최종 선정 기업 22개사가 최초로 공개된다. AI, 바이오, 클린테크, 퓨처테크 분야에서 혁신성을 인정받은 4기 스타트업들은 ▲슈퍼스타트 랩(무상 사무공간) ▲슈퍼스타트 아고라(LG 임직원과의 혁신 토론 및 협업 논의) ▲슈퍼스타트 PoC(LG와의 협업 실증) ▲슈퍼스타트 크루(임직원-스타트업 협업 커뮤니티) ▲딥테크 밸류업 및 넷제로챌린지X 등의 프로그램을 통해 집중 육성 및 성장 지원을 받는다.행사에서는 또한, LG와의 다양한 협업을 통해 성과를 거둔 슈퍼스타트 인큐베이터 3기 10개 기업의 성과 발표와 함께 매년 최우수 육성 기업에게 주어지는 ‘슈퍼스타트 상’의 주인공도 공개될 예정이다.아울러 슈퍼스타트 특별 세션 ‘우주로 쏘아 올린 혁신’에서는, 국내 유일의 달 탐사 로버 전문 스타트업인 ‘무인탐사연구소’와 LG가 공동 개발한 우주 탐사 로버의 실물이 특별 전시된다. 뉴스페이스(New Space) 시대를 향한 스타트업과 LG의 생생한 도전 이야기를 들을 수 있는 파이어사이드 챗(Fireside Chat)도 함께 진행된다.양승진 LG사이언스파크 슈퍼스타트팀 팀장은 "불확실성은 오히려 전혀 새로운 세상으로 도약할 수 있는 좋은 기회"라며, "슈퍼스타트는 스타트업 생태계와 LG의 시너지를 통해 세상을 바꿀 혁신을 지속적으로 육성해 나갈 것"이라고 밝혔다.‘슈퍼스타트 데이 2025’는 LG 임직원과 스타트업 관계자는 물론, 혁신에 관심 있는 누구나 참여할 수 있는 개방형 페스티벌이다. 행사 상세 정보와 사전 참가 신청은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com