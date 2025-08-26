서울 영등포에서 만나는 전국 문화도시의 매력… '2025 문화도시 박람회' 개최

영등포문화재단(대표이사 이건왕) 문화도시센터가 9월 4일부터 7일까지 4일간 서울 영등포구 여의도 일대에서 전국 문화도시의 색깔을 한눈에 볼 수 있는 대규모 축제 '2025 문화도시 박람회'를 개최한다고 밝혔다.문화체육관광부와 서울특별시, 전국문화도시협의회가 주최하고 영등포구, 영등포문화재단 문화도시센터, 지역문화진흥원이 주관하는 이번 행사에는 전국 37개 문화도시가 참여한다. 문화도시는 '지역문화진흥법'에 근거해 문화체육관광부가 선정하는 도시로, 지정 후 5년간 문화거점 공간 조성 및 재생, 시민 주도 문화콘텐츠 개발 및 활용, 문화 전문인력 육성 등의 사업을 체계적으로 추진하게 된다.영등포구는 2021년 3차 법정 문화도시로 지정되었으며, 올해 전국문화도시협의회 의장도시로 선출되어 다섯 번째를 맞는 문화도시 박람회를 주관하게 됐다.박람회의 핵심 무대는 여의도공원 문화의 마당과 더현대서울이다. '다름으로 가꾸어 가는 뜰'이라는 주제 아래 여의도공원에 설치되는 대형 에어돔 2개에서는 홍보관 및 특별관 운영, 포럼, 네트워킹 행사, 지역별 특색 공연 등이 연이어 진행된다. 여의도 중심에 위치한 여의도공원 한가운데 설치된 대형 에어돔은 날씨와 상관없이 방문객에게 시원하고 쾌적한 관람 환경을 제공한다.1차 문화도시 7곳(부천시·원주시·청주시·천안시·포항시·서귀포시·영도구)이 마련한 특별관에서는 각 도시가 지난 5년간 문화도시로서 걸어온 발자취를 협업 전시 형태로 선보인다. 영등포구 역시 의장도시의 위상에 걸맞은 별도의 특별관을 마련해 지역 문화의 독창성을 부각시킬 계획이다.문화도시 홍보관에는 2~4차 법정 문화도시와 대한민국 문화도시를 포함해 총 29개 지역이 입주한다. 방문객들은 한 공간에서 전국 각지의 다채로운 문화를 직접 체험할 수 있다. 특히 9월 6일에는 진도군과 고창군의 특별 공연이 마련돼 각 지역 고유의 정서와 전통 이야기를 생동감 있게 전달할 예정이다.더현대서울 지하 1층에는 "Yard of Colorful Oddity"라는 별도 주제로 정책 홍보관이 운영된다. 전시와 포토존, 미디어아트 등을 활용해 문화도시 정책을 시민들의 일상 공간에서 자연스럽게 접할 수 있도록 구성했다.이 외에도 콘래드 서울과 영등포 타임스퀘어에서는 연계 전시가 열리고, 문래창작촌과 대림중앙시장에서는 로컬 투어 프로그램이 운영된다. 또한 문화복덕방 사업을 통해 소규모 밀착형 문화행사도 곳곳에서 만날 수 있다.모든 프로그램은 무료로 제공되며, 일부 포럼과 부대행사는 사전 신청을 통해 참여할 수 있다. 자세한 내용은 박람회 홈페이지에서 확인 가능하다.이건왕 영등포문화재단 대표이사는 "각 지역 문화도시 간의 지속적인 협력과 상생을 통해 우리나라 전체가 문화적으로 함께 발전해 나가길 희망한다"며 "이번 박람회가 지역 고유의 문화적 가치를 재조명하고 시민들의 문화에 대한 자긍심을 높이는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com