수원대학교, Pre-WoW! 협력네트워킹 2차 프로그램 ‘멘토링 데이’ 성료

수원대학교 창업지원단은 8월 26일(화) 미래혁신관에서 2025년 예비창업패키지 선정기업을 대상으로 한 ‘Pre-WoW! 협력네트워킹’ 2차 멘토링 데이를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.이번 프로그램은 수원대학교가 주관하고 협력기관과 함께 마련한 자리로, 창업기업의 기본 역량 강화를 위해 창업 소양 교육과 맞춤형 멘토링을 제공하는 데 목적을 두었다. 이날 행사에는 예비창업패키지 선정기업 28명을 포함해 강사·협력기관 담당자 6명, 교직원 및 전담인력 5명 등 총 39명이 참석했다.행사 주요 내용으로는 △현직 기자 특강 ‘스타트업 PR 언론홍보’ △메이커스페이스 전문랩 투어 △‘지식재산권 기반 창업기업 성장지원’ 특강(노승범 변리사, 이음특허법률사무소) 등이 진행됐다.이날 보도자료 작성 교육을 통해 참가 기업들은 실질적인 언론 홍보 역량을 키우는 기회를 가졌다. 또한, 메이커스페이스 전문랩 현장 투어를 통해 다양한 최신식 시설을 직접 확인하며 진행 중인 사업과 연결할 방안을 모색하였다. 경기테크노파크와 이음특허법률사무소 전문가가 참여한 집중 멘토링에서는 특허 출원 전략과 IP 지원사업 활용 방안(IP디딤돌, IP나래 등)이 안내되며 참가 기업들의 큰 호응을 얻었다.수원대학교 창업지원단 관계자는 “이번 멘토링 데이는 예비창업자들이 현장 전문가와 직접 소통하며 실질적인 성장 전략을 마련할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 주관기관과 협력기관의 연계를 통해 창업기업들이 지속적으로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com