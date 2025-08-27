국방부, 9월 21일까지 ‘2025 국방 AI 경진대회’ 참가자 모집

국방부는 오는 9월 1일부터 21일까지 ‘2025년도 국방 AI 경진대회(Military AI CONtest)’ 참가 접수를 진행한다고 27일 밝혔다.국방부에 따르면 이번 대회는 군·민이 함께하는 전국 규모의 대회로 전개된다. 특히 유·무인 복합전투체계(MUM-T) 전환을 가속화하고 국방 분야 내 AI 역량 강화를 통한 첨단 전력 확보, 우수 인재 발굴 등을 목표로 한다. 대회 주최는 국방부가, 주관은 정보통신기획평가원(IITP)과 한국오픈소스협회(KOSSA)가 맡고 있다.대회 참가 대상은 군 장병(간부, 병사, 군무원 등), 사관생도, 만 19세에서 34세의 청년 일반인 등으로 다양한 배경과 역량을 지닌 참가자들이 함께 경쟁·협력하는 장을 마련할 계획이다.참가 희망자는 대회 공식 홈페이지를 통해 온라인으로 접수하면 된다. 참가신청서와 함께 신분 증빙서류(병적증명서, 재학증명서, 주민등록등본 등)를 제출하고 개인정보 수집·이용 동의 및 대회 규정 준수 서약을 완료해야 한다.예선은 9월 27일 온라인 코딩(Data Science) 테스트 방식으로 진행되며, 예선 과정에서 고득점자 50명을 본선 진출자로 선발한다. 본선 진출자는 팀 빌딩을 통해 군 장병(간부, 병사, 군무원 등)·사관생도·일반인이 혼합된 5인이 1개 팀을 구성하여 총 10개 팀이 본선에 참가한다. 참가자들은 팀 빌딩 과정에서 온라인 채널을 통해 소통하며 팀을 구성할 수 있다.이후 참가자들은 임무 수행 역량을 강화하기 위한 교육 자료와 전문가 기술 지도를 통한 온라인 코칭을 제공받는다.본선은 11월 19일부터 21일까지 2박 3일간 오프라인으로 치러진다. 본선 과제는 MUM-T 기반 군사 시나리오를 토대로 로봇 AI 프로그래밍, 드론 원격 탐지 등 실전형 과제를 수행한다.과제 수행 결과는 발표평가와 임무 평가를 통해 공정한 결과 평가를 진행할 예정이며 최종 결과 순위로 우수자가 결정된다.대회 총상금은 5,900만 원 규모로, 최우수상인 국방부 장관상(2,000만 원)을 비롯해 육·해·공군 참모총장상, 해병대사령관상, 정보통신기획평가원장상, 후원기업상, 우수부대상 등 총 14점이 시상된다.수상자에게는 AI 개발용 GPU 서버 사용 기회, 현업 전문가 특강, 온·오프라인 네트워킹 행사 등 후속 지원이 제공된다. 따라서 대회 이후에도 지속적으로 역량을 발전시킬 수 있다.이번 대회는 군·민 협력 기반의 생태계 조성을 위해 다수의 민간기업이 후원사로 함께한다. 후원사에는 △한화에어로스페이스 △클로봇 △모아소프트 △펀진 △큐브리드 △모라이 등이 참여했다.경진대회 상세 일정 및 안내 사항은 대회 공식 누리집 또는 주관기관인 정보통신기획평가원, 한국오픈소스협회 홈페이지를 통해 확인 가능하다. 기타 궁금한 점은 대회 운영사무국 전화로 문의할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com