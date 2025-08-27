제공=(사)한국ICT패션뷰티산업협회

제공=(사)한국ICT패션뷰티산업협회

청년들의 실질적인 취업 역량을 높이는 ‘미래내일 일경험’ 프로젝트가 패션유통업계에서 활발히 진행되고 있다. 고용노동부와 대한상공회의소가 주최하고, (사)한국ICT패션뷰티산업협회가 운영하는 이 사업은 패션 유통업계와 특성화고 학생들을 연결해 현장 실무 중심의 일경험을 제공하는 것이 핵심이다.‘미래내일 일경험’은 단순 체험을 넘어, 기업이 제시한 실질적인 과제를 학생들이 직접 해결해보는 방식으로 운영된다.한국ICT패션뷰티산업협회는 특히 실무 중심 프로젝트 발굴과 우수기업 연계 확대에 공을 들인 결과, 지난해 우수 운영기관으로 인정받는 성과를 거뒀다. 올해는 더욱 스케일을 키워 총 9개 기업과 11개 프로젝트를 통해 240명의 특성화고 학생들이 현장의 업무 방식과 기업 운영 과정을 경험하며 실무 감각을 키워가고 있다.올 상반기에는 롯데백화점 건대스타시티점이 참여해, 취업준비반 학생 47명이 8주간 '마케팅 활성화 전략 수립'과 '반려동물 MD 기획'이라는 실제 업무와 직결된 프로젝트에 도전했다.유통분야 취업맞춤반과 스마트펫경영과 학생들이 각자의 전공과 연계된 프로젝트에 참여해 더욱 의미 있는 결과를 만들어냈다.롯데백화점 관계자는 “고등학생들의 신선한 시각이 오히려 내부에 자극이 됐고, 참여 학생들에게도 분명한 성장 기회가 된 것 같아 매우 만족스럽다”고 평가했다.패션분야에 특화된 세그루패션디자인고등학교는 지난해에 이어 총 3개의 기업(D3D, 스웨이드(틸던), 소이프스튜디오)의 프로젝트에 참여해 홍보마케팅 및 신제품개발 프로젝트를 마무리했다. 특히 패션기업 취업을 목표로 하는 고3 학생들에게는 생생한 실무 경험을, 고2 학생들에게는 구체적인 진로 방향 설정의 나침반 역할을 했다는 평가다.성암국제무역고등학교와는 엔에프엘, 아트임팩트, 굿윌스토어(도봉)가 홍보 영상콘텐츠 제작 및 굿즈개발 프로젝트가 활발히 진행되고 있다.10대들이 가진 순수한 창의력과 특유의 미디어 감각을 살려 숏츠와 릴스 등 SNS 홍보 콘텐츠를 직접 기획·제작하고, 젊은 세대의 취향을 반영한 굿즈 개발에도 나서고 있다. 이 과정에서 10대의 신선한 아이디어와 글로벌 트렌드 감각이 기업들에게는 새로운 영감의 원천이 되고 있어, 진정한 협업모델의 가능성을 보여주고 있다.이밖에 근명고등학교와는 아이디모드가 CI 개발 및 홍보디자인 프로젝트를 진행중에 있으며, 사회적기업인 아트임팩트와 에코인블랭크는 각각 인천디자인고등학교, 부산문화여자고등학교와 업사이클링 신제품 개발 프로젝트를 시작했다.프로젝트형 외에도 인턴형 사업도 병행되고 있다. 패션그룹 형지, ABC마트코리아, 원더플레이스, 아리오씨오에스, 세정, 오뷔엘알(OVLR), 레시피그룹, 카시나, 슈마커, 풋마트코리아, 롯데백화점 및 롯데아울렛 등 44개 기업이 인턴형 프로그램에 참여해, 연간 약 250명의 청년에게 실제 일터에서의 근무 경험을 제공하고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com