밴쿠버 필름 스쿨, 애니메이션커리어리뷰와 글로벌 애니메이션 인재 장학금 발표

캐나다 밴쿠버 필름 스쿨(Vancouver Film School, 이하 VFS)이 애니메이션 교육 전문 온라인 플랫폼 애니메이션 커리어 리뷰(Animation Career Review, 이하 ACR)와 함께 글로벌 창작 인재를 위한 장학 프로그램을 발표했다.이번 장학금은 전 세계 지원자를 대상으로 하며, VFS가 제공하는 1년 과정 애니메이션 프로그램에 적용된다.장학금 규모는 총 10만 달러가 넘으며, 전액 장학금 2명, 75% 장학금 4명, 50% 장학금 6명, 그리고 다수의 부분 장학금이 포함된다. 장학금은 2026년 1월, 3월, 5월 학기에 등록하는 학생들에게 적용되며, 정원에 따라 한정 제공된다. 지원 접수는 8월 19일부터 시작해 9월 16일 마감되며, 최종 수혜자는 9월 30일 발표된다.ACR로부터 캐나다 및 글로벌 1위 애니메이션 스쿨로 인정받은 VFS는 3D 애니메이션 & 비주얼 이펙트, 애니메이션 콘셉트 아트, 클래식 애니메이션 등 3개 과정에서 실무 중심의 애니메이션 교육을 제공하고 있다. 또한 사이드FX 후디니(SideFX Houdini) 공인 교육기관으로, 세계 주요 스튜디오에서 사용하는 업계 표준 툴을 정규 커리큘럼에 포함하고 있다.VFS 애니메이션 전공 졸업생들은 최근 '수퍼맨', '마인크래프트', '판타스틱 포: 퍼스트 스텝스' 등 글로벌 화제작 제작에 참여했으며, 마블 시네마틱 유니버스(MCU) 전작에 총 1,188개 크레딧을 기록하는 등 업계 전반에서 활발히 활동 중이다.콜린 자일스(Colin Giles) VFS 애니메이션 학과장은 "애니메이션 산업은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 이번 장학 프로그램은 차세대 창작자들에게 실질적인 기회를 제공하는 의미 있는 시도"라며 "VFS는 앞으로도 업계 파트너와 협력해 글로벌 무대에서 활약할 인재 양성에 주력하겠다"고 말했다.한편, ACR은 애니메이션 교육 및 진로 정보를 제공하는 온라인 플랫폼으로, 세계 각국의 애니메이션 및 게임 디자인 스쿨을 평가·소개하며 학생들에게 전문적인 진학 정보를 제공하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com