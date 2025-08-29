삐아, ‘카페인 에디션 미니’ 올리브영 선런칭... 9월 올영 PICK 브랜드 선정

뷰티 브랜드 삐아(BBIA)가 8월 29일, F/W 시즌을 맞아 따뜻하고 포근한 무드의 ‘카페인 에디션 미니’ 시리즈를 올리브영 온·오프라인에 선런칭한다.‘카페인 에디션 미니’는 라떼 한 잔을 연상시키는 소프트한 F/W 컬러감을 담아내면서도, 한 손에 쏙 들어오는 미니 사이즈로 실용성을 높였다. 삐아의 베스트셀러를 엄선한 4종 구성으로, ‘오버 글레이즈 미니(단품/2개입 기획)’, ‘레디 투 웨어 아이팔레트 미니(기획)’, ‘라스트 오토 젤 아이라이너 미니북(기획)’, ‘라스트 벨벳 틴트 미니(단품/2개입 기획)’로 만나볼 수 있다.삐아는 카페인 에디션 미니를 8월 29일부터 9월 4일까지 진행되는 9월 올영세일에 최대 할인율로 선보이며, 9월 올영PICK 색조 브랜드로 선정되어 한 달 내내 올리브영 온·오프라인 매장에서 카페인 에디션 미니를 만나볼 수 있다.올리브영 한정 2개입 기획 세트로 구성된 ‘오버 글레이즈 미니(기획)’는 레이어링할수록 맑게 차오르는 시럽 같은 컬러와 탱글한 플럼핑 효과가 특징으로 13호 라떼당과 14호 메이플당을 함께 담아 부드러운 라떼와 달콤한 메이플의 무드를 동시에 즐길 수 있다.삐아에서 처음으로 선보이는 미니 섀도우 팔레트인 ‘레디 투 웨어 아이 팔레트 미니(기획) 10 커스텀 커피’는 우유처럼 부드러운 밀크 베이스부터 진한 에스프레소 브라운까지 마치 커피의 농도를 조절하듯 원하는 무드를 연출할 수 있는 매트 음영 팔레트다. 한 손에 쏙 들어오는 사이즈에, 가루 날림을 최소화한 소프트한 텍스처와 높은 밀착력이 더해져 가을 음영 메이크업을 완성하기에 제격이며 기획 세트 구매 시 미니 브러쉬가 함께 증정된다.‘라스트 벨벳 틴트 미니(기획)’는 V55 크림 샷과 V56 더블 샷으로 구성된 2개입 기획 세트로, 크리미한 브라운과 딥 로지 톤이 조화를 이루며 업그레이드된 벨벳 포뮬러로 가볍고 매끈한 마무리감을 선사한다. ‘라스트 오토 젤 아이라이너 미니북(기획) EP.7 라떼음영개론’은 밀크 베이지·메이플 베이지·모카번 컬러를 담은 3종 세트로, 애교살과 트임, 음영 등 다양한 아이 메이크업을 손쉽게 완성할 수 있으며 한 번의 터치로 빠르게 픽싱돼 오랜 시간 번짐 없이 유지된다.‘카페인 에디션 미니’는 올영세일 기간 동안 최대 39% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 오버 글레이즈 미니(기획)는 32% 할인된 9,510원, 레디 투 웨어 아이 팔레트 미니(기획)는 16% 할인된 10,080원, 라스트 오토 젤 아이라이너 미니북(기획)은 19% 할인된 11,310원, 라스트 벨벳 틴트 미니(기획)는 20% 할인된 9,510원에 각각 선보인다. 이 외에도 삐아의 베스트셀러 제품들을 이번 올영세일에 함께 선보이며, 최대 40% 할인 혜택으로 만나볼 수 있다.여기에 9월 한 달간 올영PICK 프로모션으로 삐아 제품 15,000원 이상 구매 시 오버 글레이즈 미니 액상과당(플럼핑 효과 3배)’이 증정된다. 증정 이벤트는 오프라인은 9월 5일부터 30일까지, 온라인은 9월 22일부터 30일까지 진행된다.삐아 관계자는 “카페인 에디션 미니는 커피 한 잔에서 영감을 얻은 소프트한 뉴 컬러를 담아, 누구나 손쉽게 다양한 조합으로 라떼 브라운 메이크업을 완성할 수 있도록 완성했다”며 “다가오는 F/W 시즌, 트렌디한 모카무스 메이크업을 완성할 수 있는 컬러 구성과 가을웜톤과 잘 어우러지는 부드러운 음영감으로 시즌 분위기를 한층 더 감각적으로 표현하고 싶은 분들께 가장 잘 어울리는 선택지가 될 것”이라고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com